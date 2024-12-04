假學歷｜過去5年考評局有1宗非本地院校查核　涉事學生DSE成績屬偽造

蔡若蓮表示，過去5年考評局只接獲1宗非本地大專院校查詢學生所持文憑試成績的真確性。(資料圖片)

蔡若蓮書面回覆立法會議員質詢表示，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書與成績證明函件等文件，都具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張及微縮印刷技術打印的字樣等。

教育局局長蔡若蓮表示，過去五年，考評局共接獲一宗由非本地大專院校就學生所持文憑試成績的真確性，作出查詢。經核證後，考評局發現該宗個案涉及的學生文憑試成績屬於偽造。

成功開發跨院校學歷證書認證平台

她指出，考評局一直有為考生、大專院校與僱主等提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。考評局每年會檢視文憑試各方面的運作安排，以持續改進。如有需要，亦會檢視及優化成績核證及防偽措施。

蔡若蓮說，據了解，在本地專上院校方面，由19間大專院校及機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。