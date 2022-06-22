傳統車牌拍賣會7月3日舉行 含「8」「VV」字車牌料爭崩頭

停辦近半年的傳統車牌拍賣會，本月起開始捲土重來。運輸署昨日(21日)宣布，傳統車輛登記號碼拍賣將於7月3日在灣仔香港會議展覽中心舉行，屆時將公開拍賣280個車輛登記號碼。

當中，不少含有諧音為「發」的「8」字車牌號碼，例如「DD 8788」、「UP 8868」及「VV 8988」，以及有雙重勝利 (Victory) 含意的「VV」車牌，例如「 VV 8887」、「VV 9868」、「VV 9886」及「VV 9938」預料會「爭崩頭」。

傳統車牌與自訂車牌拍賣規則大不同

事實上，拍賣傳統車牌號碼的底價以及競投規則，與自訂車輛登記號碼略有不同。傳統車輛登記號碼底價為1,000元；自訂車輛登記號碼的底價則為5,000元。而傳統車牌拍賣所競投得來的特殊車輛登記號碼，均不得轉讓。當以特殊車輛登記號碼登記的汽車過戶時，運輸署會取消該特殊車輛登記號碼的分配。

競投人士入場需掃「安心出行」

競投人士亦應留意，要獲准進入拍賣場地，必須使用手機掃描「安心出行」二維碼。12歲以下及65歲或以上人士，以及難以使用「安心出行」的殘疾人士可獲豁免，但他們仍須按職員要求提供其姓名、身份證號碼、聯絡電話及到訪日期和時間，故輪候時間可能有所延長。