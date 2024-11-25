傳統酒樓求變挽年輕客 引機械人「娛賓」送爆谷唱生日歌

香港經濟恢復不似預期及北上消費潮持續，食肆及零售生意大受打擊，其中本港傳統酒樓行業經營更是困難重重，對內長期人手短缺、員工老化問題；對外則予人較老派及過時印象，難以吸納消費力較高的年輕食客。有傳統酒樓「求變」打破傳統思維，利用科技轉危為機逆市突圍。百樂門集團近日引入機械人進駐，除協助送餐、招待、清潔外，更可以「娛賓」向兒童送遞爆谷及唱生日歌為食客慶祝生日，冀吸納年輕家庭客及OL食客。

百樂門集團MegaBox分店負責人李智雄表示，現在香港餐飲業面臨轉變，但相信傳統酒樓行業只要能與時並進或有另一番商機。他解釋機械人可有效解決「人手荒」，協助同事處理送餐、招待、清潔等工作，而員工可專注提供更佳服務，亦希望藉此改變老派形象。

他希望酒樓藉創新方式以機械人向兒童送遞爆谷，又以機械人為主人家唱生日歌，打造出開心愉快的用餐環境，同時增加顧客體驗，讓年輕客人對酒樓有耳目一新的感覺：「老員工對於顧客體驗積極性較低，要讓他們願意興奮地為顧客唱生日歌是很難的。機械人正正可以『補短』，派爆谷、唱生日歌一應俱全，小朋友及其家人見到都十分開心！同時，年輕客人亦會因此對傳統酒樓改觀，很樂意再來用餐消費。」

員工接受機械人應用 不怕被取代

他指機械人有效協助酒樓中一些重複性和體力消耗大的工作，大大減少工傷情況：「初時員工對機械人應用了解不深，會怕被機械人取代工作。所以我們更應好好教導員工，清楚地讓前線同事知道，機械人是協助同事而並非取代他們，並希望減少工傷，加強職安健，讓員工工作環境更舒適，有更多空間時間與食客拉近距離，做好顧客服務。」