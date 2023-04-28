傷青駕駛會稱9成殘疾泊位被「灰證」司機佔用　加劇濫用情況

申訴專員公署昨日表示，運輸署2021年容許司機申請證明書，接載行動不便人士時使用路旁殘疾專用泊位，證明書俗稱「灰證」。截至去年11月，運輸署共簽發2,729張「灰證」，但路旁殘疾泊位只有522個，泊位供不應求情況更嚴重，被濫用情況亦增加。

9成路旁殘疾泊位被「灰證」佔用

傷青駕駛會副主席江昌平在電台節目受訪中表示，「藍證」傷殘司機難以使用普通私家車泊位，但現時路旁殘疾泊位卻有9成被「灰證」司機佔用，令持「藍證」的傷殘司機更加無法使用殘疾泊位。他表示，目前無規定「灰證」車輛使用殘疾泊位時，一定要有殘疾人士在車上，認為做法很不公平。他不滿運輸署推出「灰證」前，沒有跟持份者溝通。