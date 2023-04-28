傷青駕駛會稱9成殘疾泊位被「灰證」司機佔用　加劇濫用情況

申訴專員公署昨日表示，運輸署2021年容許司機申請證明書，接載行動不便人士時使用路旁殘疾專用泊位，證明書俗稱「灰證」。截至去年11月，運輸署共簽發2,729張「灰證」，但路旁殘疾泊位只有522個，泊位供不應求情況更嚴重，被濫用情況亦增加。
9成路旁殘疾泊位被「灰證」佔用
傷青駕駛會副主席江昌平在電台節目受訪中表示，「藍證」傷殘司機難以使用普通私家車泊位，但現時路旁殘疾泊位卻有9成被「灰證」司機佔用，令持「藍證」的傷殘司機更加無法使用殘疾泊位。他表示，目前無規定「灰證」車輛使用殘疾泊位時，一定要有殘疾人士在車上，認為做法很不公平。他不滿運輸署推出「灰證」前，沒有跟持份者溝通。
運輸署或加強監管
學前弱能兒童家長會弱能人士及照顧者交通需要工作小組召集人滕張幗駿曾表示，曾經向運輸署建議「證跟人走」，只得一張「灰證」跟隨著殘疾人士。
曾就有關問題提出質詢的立法會議員陳家珮表示，現時路旁殘疾泊位供求失衡，使用人士資格需要檢討。她表示，曾收到不同的「藍證」司機反映，路旁殘疾泊位有明顯濫用情況，例如有持「灰證」車輛在殘疾車位泊過夜。而運輸署回覆她時稱，今年下半年會推出智能咪錶，會打擊殘疾泊位濫用黑點，為確保「灰證」人士是接載傷殘人士出行，或要求需以傷殘人士個人八達通拍咭。