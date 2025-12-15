元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅

元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦請元朗嘅大寶冰室肉餅飯」。



近期社交平台Threads一段關於元朗小店茶餐廳「大寶冰室」肉餅飯的食評潮文不斷瘋傳，致於各大熱門帖文留言區都能見到，更聲稱是「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級工匠嘅手工之作」等，掀起不少網民專程到元朗「朝聖」，近日大排長龍，紛紛指名要品嚐肉餅飯。及後店方開設官方Threads帳號，宣布今天休息一天，「因為呢幾日員工都做得好辛苦，想做埋星期六日放假一天，同佢地食番餐好好慰勞佢地，多謝佢地嘅辛勤付出，希望大家幫手分享，唔想大家撲空失望」。店舖鐵閘上亦貼有告示，有網民昨晚(14日)亦於Threads拍照發文轉載。

網民回應「呢幾日真係辛苦晒」 網民對此回應「呢幾日真係辛苦晒，真係唔好意思」、「辛苦晒老闆同各位員工，聽日好好休息下」、「原來咁多人食」、「做餐飲需要保重身體啊」、「錢賺唔哂，呢獲真係見攰就抖」、「好擔心你哋畀人加租」、「辛苦晒，陪班網民一齊癲。Keep住做自己，千祈(唔)好擴充。班人有得食就食，無就算。」、「除咗放假，希望腦細年尾都分返些少花紅畀員工，睇見條人龍都覺得辛苦。」，亦有人再次惡搞，提議「慶功食肉餅」、「辛苦你哋了，但講到慰勞員工我都有少少心得。我會想推薦你哋食返元朗大寶冰室嘅肉餅飯」，「放低大量肉餅，喺門口，等客人自取」、「肉餅部同事放假一天，蕃茄湯部同事繼續留守」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」。