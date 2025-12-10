元朗大寶冰室｜「肉餅飯潮文」無厘頭洗版爆紅 食客排長龍店主做到傻

近期社交平台Threads一段關於元朗小店茶餐廳「大寶冰室」肉餅飯的食評潮文不斷瘋傳，致於各大熱門帖文留言區都能見到，更聲稱是「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級工匠嘅手工之作」等，掀起不少網民專程到元朗「朝聖」，近日大排長龍，紛紛指名要品嚐肉餅飯。店主女兒的朋友在網上代為發聲，指父親「做到傻（開心嘅）」，惟全家至今仍未理解為何突然「無厘頭」爆紅。 神秘網民5月起不斷推介 最終成「流量密碼」 有網民追溯爆紅原因，發現原來自今年5月已有神秘網民不斷在不同帖文留言推介大寶冰室，吹捧「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便」，加上平台演算法推動，最終成功成為「流量密碼」洗版，而該潮文其後更演變出不同版本及語言，亦有不少網絡紅人、品牌如IKEA等趁勢「抽水」宣傳，令事件更加流傳，如同「病毒式傳播」。

IKEA等趁勢「抽水」宣傳 店主女兒的朋友近日在Threads代為發聲，指父親「做到傻（開心嘅）」，每天要更早起身準備食材，但因年紀大，未必能應付大量食客，呼籲「如果唔近元朗最好遲啲先試，老人家咁chur搞唔掂，大家都有排等」。她透露有次白飯全部售罄，爸爸只能叫客人「到對面茶餐廳買白飯再回來配肉餅」，又指其實食店的招牌菜是蕃茄湯。店主女兒又指父親不使用社交媒體，全家人至今仍未理解為何突然爆紅，亦不識該名「大寶打手」身份。 大批網民亦熱議，笑指小店因一段潮文「無厘頭」爆紅，「呢件事睇到香港仲有商機仲有機會，不過機會係留俾冇準備嘅人」、「原來真係有人靠一段潮文洗版成功」、「勞碌幾十年，間舖突然爆紅係原於一個唔知頭唔知路既threads trend」、「『大寶冰室的興起』要列入香港10大奇案之一」 。有人更建議店主女兒「分返啲佣金畀第一個出post嘅人」、「你要多謝最初個癲佬日日留言」。

老闆考慮增聘人手做埋晚市 及後Threads亦有聲稱大寶冰室的官方帳號發文，店主女兒自封「肉餅陳法拉」，稱多謝大家近日對大寶冰室的支持，「一眾員工受寵若驚」，知道好多朋友都山長水遠支持，「不過真係人流太多太繁忙，而我地每一塊肉餅都係即叫即煎，所以等候時間會較耐，我地會盡能力煎好每一塊肉餅，望各位體諒」，店方暫考慮招聘人手做埋晚市，「分散晏就嘅人流令各位唔洗排咁耐隊外，要番工嘅大家都有機會食到」，又承諾會繼續默默做好每一款食物，「可以試下蕃茄湯！」