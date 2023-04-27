元朗朗天苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

元朗朗天苑同時是今年預計推出的6個屋苑之中規模最大，單位數量多達3,080伙，其前身為中轉房屋用地，於1998年入伙，並在2016起改劃作公營房屋用途。

屋苑 供應 實用面積 售價 平均呎價 關鍵日期 元朗朗天苑 3,080伙 280至454平方呎 149萬至318萬 6,280元 2026年3月31日

元朗朗天苑｜屋苑地理位置、生活配套及交通安排

元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有羽毛球場／籃球場／乒乓球桌、社區遊樂場等運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程，居民亦可由由這兩個車站乘搭輕鐵前往市中心及區內各地。