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2023-04-27 18:17:33

元朗朗天苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

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元朗朗天苑

元朗朗天苑的地皮前身是中轉房屋用地，將會變身居屋。

元朗朗天苑｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，到今年第四季攪珠、明年初便會開始揀樓。今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。即睇元朗區位於青山公路屏山段交界的朗天苑申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目。

元朗朗天苑｜居屋2023申請時間

最新一期的居屋預計今年年中開始接受申請，並在今年第四季進行攪珠，明年首季進行揀樓。朗天苑預計在2026年落成3月31日陸續落成。

元朗朗天苑位置

元朗朗天苑附近為元朗公園，而有不少私人樓宇包圍。

元朗朗天苑｜屋苑詳情、單位量、實用面積、價錢

元朗朗天苑同時是今年預計推出的6個屋苑之中規模最大，單位數量多達3,080伙，其前身為中轉房屋用地，於1998年入伙，並在2016起改劃作公營房屋用途。

屋苑

供應

實用面積

售價

平均呎價

關鍵日期

元朗朗天苑

3,080伙

280至454平方呎

149萬至318萬

6,280元

2026年3月31日

元朗朗天苑｜屋苑地理位置、生活配套及交通安排

元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有羽毛球場／籃球場／乒乓球桌、社區遊樂場等運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程，居民亦可由由這兩個車站乘搭輕鐵前往市中心及區內各地。

居屋2023幾時可以申請？

據消息指居屋2023還未確實指定申請日期，擬於2023年年中接受申請，預計今年第四季攪珠，明年首季揀樓…...詳情按此

居屋2023有甚麼屋苑新盤？

今期居屋2023的6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售…...詳情按此

甚麼人可以申請居屋？

綠表及白表人士有資格申請居屋…...詳情按此

居屋2023如何申請？

一手居屋可以網上、親身或郵寄形式遞交申請…...詳情按此

居屋2023有甚麼入息及資產限制？

屋居2023申請表分為綠表及白表申請者，白表單人申請者1人家庭每月入息限制為$33,000…...詳情按此

居屋2023申請費用是多少？

一般居屋申請費用為250元；「白居二」申請費為210元。若同時申請，申請費用合共460元…...詳情按此

居屋幾年可以賣？

政府為增加居屋的流通性，及讓居屋業主享有更富彈性的選擇，居屋的轉讓限制期由10年縮短至5年…...詳情按此

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