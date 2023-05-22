元朗電鋸謀殺案｜警方鎖定疑兇為年約40歲男子 與女死者相識疑涉私人恩怨 (持續更新)

元朗錦壆路電鋸謀殺案，警方今日（22日）下午召開記者會交代案情。元朗警區助理指揮官(刑事)署理警司戴玉麟表示，警方鎖定疑兇為一名40歲左右的男子，初步了解與女死者互相認識，會調查行兇動機，估計與私人恩怨有關。警方表示，疑兇在行兇後已即時離境，暫時未知潛逃去向。他又指，警方相信死者頸部及腹部的被利器所傷，其中頸部的傷口是致命傷，詳細的致命原因要經法醫解剖後才可確定。

黑衣男手持物品從後襲擊

警方透露，女死者為54歲主婦，居住事發地點附近的村屋，當晚7點離開屋企散步，行到現場被一名黑衣男子手持物品從後襲擊。警方及後進行大規模搜索，並在現場30米外草叢發現一把45厘米長電鋸、30厘米長的刀，以及白色防曬手套，均染有血跡，懷疑與案件有關。

事發在上周六（20日）晚上，警方在7時25分接獲市民電話報案，有一名女子在元朗錦壆路路邊受傷並倒臥地面。警方到場後發現該名女子頸部及雙手多處受傷，懷疑被利器所割傷，腹部及胸部亦有懷疑被刺傷的傷勢，救護員到場後證實女傷者當場死亡，案件由重案組第一隊接手。

