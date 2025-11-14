兆基書院及港專去年遭黑客入侵 私隱公署指符合資料保安規定

香港兆基創意書院及香港專業進修學校去年分別發生涉及黑客入侵的資料外洩事故，私隱專員公署完成視察兩間教育機構的個人資料系統，認為兩間教育機構在處理學生及教職員的個人資料方面，符合《私隱條例》附表有關資料保安的規定。
視察結果顯示，兆基書院在資訊系統遭黑客入侵後，已採取多項技術性措施以加強資訊系統的保安，包括建立修補程式的管理程序、為帳戶的虛擬私人網絡(VPN)登入啟用雙重認證功能及設定高強度密碼。在存取管控方面，兆基書院採用「最小權限」及「角色為本」的存取管控機制。私隱專員建議兆基書院，在資訊保安及資料保留方面制定更詳細及具體的政策、提升資訊系統的偵測措施，以及加強對資料處理者在妥善銷毀其所持有的個人資料方面的管理與監督。
公署表示，港專在事故發生後，已採取多項技術性措施以加強資訊系統的保安及偵測能力，並已落實建立個人資料私隱管理系統，委任專責人員擔任保障資料主任，以及為員工提供有關保障個人資料的培訓及資訊，提高員工網絡安全及防範可疑電郵的意識。私隱專員建議港專，制定更全面及具體的資訊保安政策及資料保留政策、加強檢視載有個人資料的資訊系統紀錄，以及對資訊系統定期進行保安審計，以進一步保障所持有的個人資料。
根據上述視察結果，私隱專員亦向日常需要處理大量學生及教職員個人資料的教育機構提供8項建議。公署亦鼓勵機構參考公署刊發的《資訊及通訊科技的保安措施指引》及《資料外洩事故的處理及通報指引》，未雨綢繆，提升網絡安全和數據安全。