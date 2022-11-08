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2022-11-08 13:00:07

免費檢測｜安心出行3步登記檢測登記碼教學　11.8起免費核酸檢測須網上預約或掃碼

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由11月8日，必須使用「檢測登記碼」才能免費核酸檢測。(資料圖片)

政府推出社區檢測服務新措施，11月8日（周二）起想免費接受核酸檢測，便要先在網上預約，或在「安心出行」流動應用程式填寫檢測所需登記資料，從而獲取專屬的「檢測登記碼」，向社區檢測中心或流動採樣站工作人員提供二維碼即場掃描，方可接受免費核酸檢測。以下文章便教各位《am730》讀者，簡單3個步驟便可以獲取「檢測登記碼」！

「安心出行」新增檢測登記碼

政府指，使用「安心出行」流動應用程式的「檢測登記碼」可取代工作人員人手輸入資料的登記程序，免卻巿民每次檢測時重新登記及等候輸入資料，既減省整個檢測程序所需的時間，亦能減少巿民與工作人員的接觸。

巿民只需輸入一次資料，登記碼便會自動儲存在「安心出行」流動應用程式內，日後每次檢測時打開程式便可以重覆使用。社區檢測中心／檢測站工作人員會協助有需要的市民獲取「檢測登記碼」。

安心出行｜新增「檢測登記碼」簡化核酸檢測登記流程  減市民現場輪候登記時間

安心出行新增「檢測登記碼」功能，簡化核酸檢測登記流程。

3個步驟輕鬆獲取「檢測登記碼」：

要取得「檢測登記碼」，其實只需要在手機應用程式「安心出行」中做足3個步驟：

 

1. 更新「安心出行」及同意檢測登記碼聲明

首先讀者要先將「安心出行」流動應用程式更新至最新3.4.2版本，然後進入程式點選「檢測登記碼」，參閱檢測登記碼聲明後再按同意。

檢測登記碼

更新「安心出行」流動應用程式後，在檢測登記碼聲明按「同意」。（政府新聞處圖片）

2. 填寫個人資料

下一步便是填寫簡單個人資料，包括身份證明文件類型和號碼、中英文姓名、出生日期、聯絡電話號碼、地區等。完成後按再確認。

檢測登記碼

下一步填寫個人資料。（政府新聞處圖片）

3. 獲得檢測登記碼

完成登記後，「安心出行」便會自動生成檢測登記碼，巿民每次檢測時打開程式便可以向工作人員出示，不用工作人員人手輸入資料。。如需更新個人資料，請按編輯。

檢測登記碼

完成登記後「安心出行」會自動生成檢測登記碼。（政府新聞處圖片）

以下5大群組可繼續免費檢測：

  • 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）
  • 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）
  • 公立醫院及院舍探訪人士
  • 60歲或以上長者
  • 抵港人士
  • 自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

自費核酸檢測分兩種

另外，政府即日起於全港85個社區檢測中心或檢測站提供兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」，收費、服務如下：

「標準自費服務」收費上限為150元

若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」收費上限為240元

若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

全港85個社區檢測中心和社區檢測站，將推出兩級制自費檢測服務。(資料圖片／林俊源攝)

全港85個社區檢測中心和社區檢測站，將推出兩級制自費檢測服務。(資料圖片／林俊源攝)

網上預約免費核酸檢測

除了安心出行內的檢測登記碼可作免費核酸檢測，市民同樣可以選擇網上預約，在預約系統提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，便可以於指定時段到場進行檢測。

按此即前往預約網址

常見問題：

問：何時需要使用檢測登記碼？

答：由11月8起，檢測人士必須使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測…詳情

問：如何獲取檢測登記碼？

答：只需3個步驟便可，首先要先更新安心出行應用程式…詳情

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