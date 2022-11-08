檢測登記碼｜簡易安心出行3步登記教學　11.8起免費核酸檢測須網上預約或掃碼

「安心出行」新增檢測登記碼 政府指，使用「安心出行」流動應用程式的「檢測登記碼」可取代工作人員人手輸入資料的登記程序，免卻巿民每次檢測時重新登記及等候輸入資料，既減省整個檢測程序所需的時間，亦能減少巿民與工作人員的接觸。 巿民只需輸入一次資料，登記碼便會自動儲存在「安心出行」流動應用程式內，日後每次檢測時打開程式便可以重覆使用。社區檢測中心／檢測站工作人員會協助有需要的市民獲取「檢測登記碼」。

3個步驟輕鬆獲取「檢測登記碼」： 要取得「檢測登記碼」，其實只需要在手機應用程式「安心出行」中做足3個步驟： 1. 更新「安心出行」及同意檢測登記碼聲明 首先讀者要先將「安心出行」流動應用程式更新至最新3.4.2版本，然後進入程式點選「檢測登記碼」，參閱檢測登記碼聲明後再按同意。

2. 填寫個人資料 下一步便是填寫簡單個人資料，包括身份證明文件類型和號碼、中英文姓名、出生日期、聯絡電話號碼、地區等。完成後按再確認。

3. 獲得檢測登記碼 完成登記後，「安心出行」便會自動生成檢測登記碼，巿民每次檢測時打開程式便可以向工作人員出示，不用工作人員人手輸入資料。。如需更新個人資料，請按編輯。

以下5大 群組可繼續 免費檢測： 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

公立醫院及院舍探訪人士

60歲或以上長者

抵港人士

自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

自費核酸檢測分兩種 另外，政府即日起於全港85個社區檢測中心或檢測站提供兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」，收費、服務如下： 「標準自費服務」收費上限為150元 若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。 「特快自費服務」收費上限為240元 若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。