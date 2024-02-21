免費歐遊從瑞士運毒返港　25歲美容師行李藏810萬可卡因被捕

警方發現有黑社會人士利用免費歐洲旅行招攬年輕人協助販毒，昨日(20日)聯同海關在機場截查一名25歲由瑞士入境香港的本地女子，並發現其行李箱內的個人護理產品、食物及書本含有懷疑可卡因成分，並在行李箱的夾層檢獲14包懷疑可卡因，檢獲的可卡因一共約8公斤，總市值約810萬元。
瑞士逗留10天 護膚品混可卡因
將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄表示，該名被女子報稱美容師，並在瑞士逗留了10天，警方是根據情報所得，有黑社會以免費酒店住宿作招徠，吸引年輕人到歐洲旅行，然後指示他們在當地提取毒品，偷運返港。警方經調查後，遂聯同海關昨(20日)在機場採取行動，截查該名由瑞士返港的25歲本地女子，並在其行李箱內檢獲今次市值約810萬元的懷疑可卡因。
據了解，該名被捕的25歲本地女子在案中收取20萬元報酬，她以涉嫌販運危險藥物罪名被警方被捕，目前被扣留調查，將於明日(22日)在西九龍裁判法院提堂。
警反問若低風險怎會厚酬？
警方提醒毒販正利用年輕人搵快錢的心態，每次提供數萬至數10萬元報酬及免費旅行、免費酒店住宿作招徠，吸引年青人代為販毒，同時毒販亦以不同藉口說服年輕人犯毒，以「低風險、高回報」作吸引。呂朗澄督察反問如果真如販毒所言的「低風險」，販毒何必出如此厚酬？