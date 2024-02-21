免費歐遊從瑞士運毒返港　25歲美容師行李藏810萬可卡因被捕

警方發現有黑社會人士利用免費歐洲旅行招攬年輕人協助販毒，昨日(20日)聯同海關在機場截查一名25歲由瑞士入境香港的本地女子，並發現其行李箱內的個人護理產品、食物及書本含有懷疑可卡因成分，並在行李箱的夾層檢獲14包懷疑可卡因，檢獲的可卡因一共約8公斤，總市值約810萬元。

瑞士逗留 10 天 護膚品混可卡因 將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄表示，該名被女子報稱美容師，並在瑞士逗留了10天，警方是根據情報所得，有黑社會以免費酒店住宿作招徠，吸引年輕人到歐洲旅行，然後指示他們在當地提取毒品，偷運返港。警方經調查後，遂聯同海關昨(20日)在機場採取行動，截查該名由瑞士返港的25歲本地女子，並在其行李箱內檢獲今次市值約810萬元的懷疑可卡因。