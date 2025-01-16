免費遊泰賺快錢作招徠 誘拐兩女送緬甸詐騙園 32歲女美容師被捕

涉及被誘拐到東南亞詐騙園區的人口販賣案，近日再受廣泛關注，目前最少仍有12名港人受困當地。而本港當局亦高度關注誘拐騙案「死灰復燃」的情況，昨日以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名32歲的美容師。案件涉及兩名本地女子於去年12月被誘騙至泰國，再被輾轉販運到緬甸地區，從事詐騙工作。警方初步調查發現，被捕女子在酒吧結識二人，並提出免費請二人到泰國旅遊，以運送泰銖現金獲報酬作利誘，將二人誘騙至當地。警方會繼續追查被捕女子是否由犯罪集團操控，以及有否牽涉更多受害者。

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，警方在去年12月30日和今年1月1日，接獲兩名分別21歲和23歲女子失蹤的報告，經初步調查，發現兩人在去年12月27日一起由機場出發前往泰國，並失去聯絡。家屬其後接獲信息和電話，聲稱二人身處緬甸園區，要求各繳付2.8萬元美金(約22萬港元)作贖金。家屬最終繳付贖金，警方隨後亦跟泰國和緬甸當局跟進，兩女子在上周六安全返港。

園區守衛森嚴有人持槍

警方經調查後，得悉兩受害人早前在酒吧結識了涉案女子，該女子不時款待兩受害人吃喝玩樂，表現豪爽。女子博得二人信任後，去年12月27日，邀請二人到泰國免費旅遊，會包機票和酒店，並以運送泰銖現金可獲得豐厚報酬作利誘，誘使兩名女子到泰國。

當兩名女子抵泰國後，隨即被安排登上詐騙集團的車輛，護照和手提電話皆被沒收。二人其後轉車再轉船，輾轉十多小時後，最終被運送到位於緬甸的詐騙園區。警方轉述二人對園區的描述，指園區守衛森嚴，四周被鐵絲網包圍；更有身穿迷彩服、手持長槍的人員駐守。二人進入園區後，被要求從事詐騙工作。二人被要求學習如何詐騙，對方更提供「詐騙劇本」，角色設定和詐騙手法等。

向律政司徵召意見 申請加刑

警方其後翻查大量閉路電視並作情報分析，迅速鎖定該女子身份，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕一名32歲、報稱是美容師的本地女子，稍後將正式落案起訴。新界南總區刑事部(行動)警司姚永勤表示，稍後將會向律政司申請專業法律意見，申請加刑。警方亦會繼續跟進本案，包括是否有犯罪團夥操控，有否牽涉其他受害人等。