入境處反黑工拘43人包括8僱主　有外傭趁買餸到酒樓洗碗賺外快

入境處由上周一(7日) 至昨日(14日)在全港各區打擊非法勞工行動，共拘捕43人，包括35非法勞工及8名僱主。被捕非法勞工包括8男27女，年齡介乎20至60歲，大部分為印尼籍及菲律賓籍，而其餘8名僱主均為香港居民，分別為3男5女，年齡介乎44至64歲，都是涉案公司或餐廳的東主或負責人。

檢偽造香港身份證

行動中，人員共搜查超過58個目標地點，大部分非法勞工都在酒樓或餐廳被截獲，從事洗碗、處理食材及清潔等工作。初步調查顯示，被捕非法勞工透過朋友及同鄉介紹工作，時薪大約數十元，日薪則約200至500元不等，以現金出糧。現場檢獲大批證物，包括圍裙、水靴、手套及手提電話等。同時，人員亦檢獲一張偽造香港身份證，載有其中一名非法勞工相片，有關身份證製作粗糙且無防偽特徵，相信該非法勞工以此找工作，而相關僱主亦正被跟進調查。