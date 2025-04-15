入境處反黑工拘43人包括8僱主　有外傭趁買餸到酒樓洗碗賺外快

入境處由上周一(7日) 至昨日(14日)在全港各區打擊非法勞工行動，共拘捕43人，包括35非法勞工及8名僱主。被捕非法勞工包括8男27女，年齡介乎20至60歲，大部分為印尼籍及菲律賓籍，而其餘8名僱主均為香港居民，分別為3男5女，年齡介乎44至64歲，都是涉案公司或餐廳的東主或負責人。
檢偽造香港身份證
行動中，人員共搜查超過58個目標地點，大部分非法勞工都在酒樓或餐廳被截獲，從事洗碗、處理食材及清潔等工作。初步調查顯示，被捕非法勞工透過朋友及同鄉介紹工作，時薪大約數十元，日薪則約200至500元不等，以現金出糧。現場檢獲大批證物，包括圍裙、水靴、手套及手提電話等。同時，人員亦檢獲一張偽造香港身份證，載有其中一名非法勞工相片，有關身份證製作粗糙且無防偽特徵，相信該非法勞工以此找工作，而相關僱主亦正被跟進調查。
外傭到自家餐廳工作亦違法
今次行動主要發現兩類個案。第一類個案為現職外傭，在放假日子或利用工作期間空檔做非法勞工，以賺取外快，例如清潔及洗碗，其中一位外傭利用出街買餸一個鐘，到酒樓做兼職洗碗工作。另一類個案發現有僱主安排其外傭到僱主的餐廳處理食材。入境處呼籲僱主平時多加留意外傭動向及言行表現，遇到有違法行為須作出舉報。
到目前為止，被捕的非法勞工中，共 21人在沙田裁判法院分別承認留在香港接受僱傭工作、在港逾期逗留、管有偽造香港身份證等控罪，被判監禁16日緩刑1年，亦有監禁14個月及3星期不等。入境處將積極跟進相關工作，不排除有更多人被捕及被檢控。