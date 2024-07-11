入境處打擊黑工送外賣 拘8持行街紙南亞漢 3人被捕涉出租外賣員帳戶月賺$3000

外賣平台愈趨普及，同時亦有不法分子窺準機會，鋌而走險從中獲利。入境處一連3日反黑工行動，拘捕8名從事外賣員的持行街紙南亞裔非法勞工，以及3名涉嫌出租外賣員帳戶的香港居民。處方調查發現，外賣平台身份核實程序未夠嚴謹，會與多間平台溝通，要求加強相關認證措施。主要外賣平台回應指，已有措施預防和打擊非法勞工行為。

現時有不少市民在外賣平台從事送外賣工作，入境處發現有人以月租3,000元，出租外賣平台帳戶予非法勞工送外賣，黑工每完成一宗交易可從平台賺取20元至35元不等。入境處與勞工處一連3日展開代號「光影」的聯合行動，共拘捕8名年齡介乎20至45歲的南亞裔非法勞工，包括3名印度籍、5名孟加拉籍男子，他們被捕前均持有「行街紙」和已提出免遣返聲請。

3人涉用電動單車轉交警方跟進

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，昨日再拘捕3名年齡介乎19至45歲的香港居民，他們均持有外賣平台帳號，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作，以及串謀詐騙外賣平台。他透露，有非法勞工已租用外賣平台帳戶約8至9個月，雙方如何接觸和借出帳戶將是案件的調查方向之一，並指被捕非法勞工當中3人踩單車送外賣、3人利用電動單車、2人屬「步兵」，已轉介涉嫌用電動單車送外賣的個案予警方跟進。

現時外賣平台有要求外賣員註冊帳戶時須實名登記並通過核實，巫泉傑稱有關程序似乎未夠嚴謹，入境處、警方和勞工處今年4月已聯絡3間主要外賣平台，要求他們加強核實外賣員身份措施，包括改善人面識別系統、引入或加強多重認證等。截至昨日，入境處今年已拘捕13名從事外賣員的非法勞工，全屬南亞裔男子，呼籲市民勿因一時貪念，借出帳戶予他人使用。

外賣平台稱須驗證用戶身份

本報向數個主要外賣平台查詢有關應對非法勞工的措施。戶戶送香港區發言人表示，知悉執法部門的最新行動，重申一直與有關部門緊密合作，並主動採取積極措施以杜絕任何非法行為。他稱，所有戶戶送外送專員必須符合於香港合法工作的資格，包括申請人身份須經過檢查和核實、確認所有外送專員具備適當的工作許可及身份證明文件等。戶戶送去年又推出身份驗證功能，要求外送專員在上線時驗證身份，如發現任何違規情況會即時終止其帳戶。

foodpanda回覆指，一直全力配合有關當局的調查和行動，以及適時提供所需的資料，並再次重申絕不允許非法或違例工作。foodpanda表示，現已推出一系列措施預防及打擊相關行為，包括送遞員須以真實身份開立帳戶，過程要提供身份證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，以及定時通過人面識別系統認證，才能接收訂單。

KeeTa就表示，一直都有措施核實外賣員身份，其中速遞員新登記時須持有身份證及可合法在港工作的文件，方可通過審批，同時他們要擁有一部前、後置鏡頭運作正常的iOS 11或Andriod 5.0或以上系統智能電話。KeeTa續指，每名送遞員上線接單前，必須即時自拍驗證為本人，系統會識別自拍照是否與系統上登記的吻合，如發現非註冊本人會禁止上線接單並封鎖帳戶。對於入境處需要平台協助調查取證的訊息，KeeTa會依法配合及協助。

議員倡派南亞警放蛇調查

工聯會理事長、立法會議員黃國認為，政府應重視事件並解決問題，由源頭入手處理假難民現象，因他們持「行街紙」利用假身份證做「黑工」。他提及很多時候當社會、議員關注事件時，警方會加強巡查，但一段時間後即死灰復燃，又表示外人難進入南亞裔圈子，建議警方派南亞裔警員「放蛇」。