入屋行劫 性侵女童 錄影過程擬出售 無業漢4宗罪囚9年

一對四旬無業男女假扮做問卷調查要求獨留家中的12歲女童開門，擬入屋行劫；女童未有順從下，被威脅若不開門，她在公屋養狗之事將被舉報，女童受驚下依從開門。賊人不單掠走屋內財物，無業漢更性侵女童，拍下過程及打算轉售。兩人在高等法院承認控罪，法官形容男被告行為惡心，並認為他早已鎖定女童家為目標，判囚9年；女被告未有鼓勵男被告作侵犯行為，就她參與爆竊等罪判監2年半。

女被告黃煥星(40歲)及男被告王嘉業(49歲)，二人均有逾10次案底，包括盜竊、管有及販運危險藥物等罪。二人同承認2021年4月1日一項入屋犯法罪，擅自進入秀茂坪一個單位內，偷竊港幣1,300元、人民幣130元及一部手提電話，女被告另認管有危險藥物罪，男被告則承認非禮、向16歲以下女童作出猥褻行為及製作兒童色情物品共3罪。

暫委法官祁彥輝表示，男被告有對年幼女童有不良興趣，爆竊期間乘機性侵女童的行為駭人聽聞及極其可恥，事件會對女童造成終身創傷，男被告自認見女童X後未能自制，之前又多次慫恿女被告到涉案單位犯案，可見他案發前已鎖定X為目標。男被告案發時拍攝的3段非禮片段，並有意出售，不排除影片日後會流出，加上X是在理應最安全的家中遭侵犯，亦屬加刑因素，判處男被告監禁9年。

女被告助警方緝捕男被告囚兩年

法庭接納女被告並沒有作出任何鼓勵男被告性侵女童的行為，考慮入屋盜竊及管有海洛英，被捕後與警方合作，提供男被告的資料以助警方緝捕及調查，判監禁2年半。