內地博士生擬掛國殤之柱直幡囚6月 官：「敏感日子」展示增影響力

原本放於港大的國殤之柱於2021年被移走。(資料圖片)

中大一名23歲內地女法律博士學生，打算今年六四當日在銅鑼灣展示從美國寄來的「國殤之柱」直幡，惟在六四前被捕。她早前承認一項企圖作出具煽動意圖的作為罪，《港區國安法》指定法官羅德泉昨判刑指，被告行動部署周詳，而在「敏感日子」行動會加強影響力，但考慮到認罪及直幡內容圍繞六四事件「無加添新意」，激起激烈情緒風險低，判囚6個月。

案情指，今年5月有人以「國殤之柱」雕塑創作者、丹麥雕塑家高志活名義，在網上發起全球展示「國殤之柱」直幡的行動。本案23歲被告曾雨璇與八九民運領袖周鋒鎖聯絡後，收取從美國寄出、面積約9米乘3米的直幡，計劃六四當日在銅鑼灣展示。

自6月案件提堂後一直還柙的被告，前日承認一項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。羅官昨判刑指，本案涉及的是國際性運動，要求參與者在各大城市達致「互相呼應」效果，而被告雖不是始作俑者，直幡亦無鼓吹暴力，但其角色和參與都屬重要。

羅官續指，被告選擇在「敏感日子」展示屬尖銳性、會挑起情緒的直幡，較「一般日子」加強了影響力，志同道合者的情緒容易被挑起。他又表示，被告行動經過周詳計劃和部署，包括實地視察、擬在行動前入住附近酒店、打算遇截查時說普通話扮遊客作掩飾等。

不過羅官指出，直幡內容圍繞六四事件「無加添新意」，而國殤之柱即使再展示，也不會有太大危機突然刺激起激烈情緒，不能與近年發生事件相提並論。

悼念刺警案疑兇罪獲撤控

羅官又稱，煽動罪屬於防範性質罪行，若防範失效整個社會要承受嚴重後果，因此要判處阻嚇性刑罰。考慮到被告認罪，刑期獲扣減三分之一，判囚6個月。她另外涉及一宗今年元旦在銅鑼灣悼念七一刺警案疑犯梁健輝的煽動罪案件，獲控方撤控。