內地商人涉借充電線帶女往酒店非禮罪成　供稱因怕「碰月經會倒霉」將事主趕走

一名54歲內地已婚商人兩年前在香港機場認識一名女子，其後兩人交換微信及相約午膳，期間他以借充電線為理由，邀約女方往酒店房間企圖強姦。經審訊後， 陪審團在高院一致裁定企圖強姦罪不成立，惟大比數裁定非禮罪成，暫委法官今(12日)將案件押至本月26日判刑，期間被告須還押。被告表示是女方主動要求到他房間充電，自己是迷信的生意人，認為「碰到月經會倒霉」，故與女方作出親密行為時發現對方來月經，遂將她趕走。

54 歲被告韋德恩，報稱商人，被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店某房間內企圖強姦及非禮當時35歲的女事主X。案情指，被告與事主X在2022年8月15日，在機場入境等候核酸檢測時認識，被告請事主教他下載「健康碼」，其後兩人交換微信，3日後在上述酒店的中菜餐廳午膳，期間事主發現手機無電，被告稱她可到其房間充電，但事主未能使用充電線，她想離開時，卻遭被告推倒在床上，說：「寶貝，為何那麼焦急走？」，其後強吻、以下體貼對方臉部等，事主脫困後在酒店大堂報警，被告衣物驗出她的DNA。

辯方今求情指，被告居於北京，持有美國綠卡，具備內地大學程度，被捕前為商人，月入10萬元人民幣，與妻子育有3名年齡介乎9至12歲的兒子，一家原打算移民香港，案發時來港為兒子辦理香港身份證，惟移民計劃因本案而有變數。被告與事主為朋友關係，辯方聲稱被告沒預謀和使用嚴重暴力，亦沒違反誠信，加上事主案發時已35歲，被告並無涉及利用心智未成熟少女的情況，事主同意往被告房間，顯示女方認為「孤男寡女上房間係冇問題」，故本案不能完全歸咎被告。

辯方透露，被告妻子去年確診甲狀腺癌，被告因本案滯留香港，期間妻子需獨力照顧兒子，沒有時間就醫，昨日又接獲母親離世消息，強調就算他咎由自取，但未能見母親最後一面，是人生一個遺憾。

被告就供稱，是事主主動提出交換微信，請他食飯，又透露她沒有男朋友，主動要求到被告房間充電，故他認為事主是想發生親密關係，他由於是迷信的生意人，認為「碰到月經會倒霉」，故與她作出親密行為時發現對方來月經，遂將她趕走。