內地商人非禮初識女罪成囚15個月　被拒口交時稱「你在美國這麼久這不是很正常嗎？」

一名54歲內地已婚商人兩年前在香港機場認識一名女子，其後兩人交換微信及相約午膳，期間以借充電線為由，邀約女方往酒店房間充電，並企圖強姦。早前經審訊後，該內地商人企圖強姦罪不成立，但非禮罪名成立。庭上透露，被告曾赤裸騎在女事主X身上，並用陽具貼近她的臉部。正值月事的女事主X要求被告停下，被告停下，被告回應「真沒意思，你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」

54 歲被告韋德恩，報稱商人，持有美國綠卡，原計劃一家移民來港。他被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店某房間內企圖強姦及非禮當時35歲的女事主X。案情指，被告與事主X在2022年8月15日，在機場入境等候核酸檢測時認識，被告請事主教他下載「健康碼」，其後兩人交換微信，3日後在上述酒店的中菜餐廳午膳，期間事主發現手機無電，被告稱她可到其房間充電，但事主未能使用充電線，她想離開時，卻遭被告推倒在床上，說：「寶貝，為何那麼焦急走？」其後強吻、以下體貼對方臉部等，事主脫困後在酒店大堂報警，被告衣物驗出她的DNA。被告早前供稱，自己是迷信的生意人，認為「碰到月經會倒霉」，故與她作出親密行為時發現對方來月經，於是將她趕走。

官：被告 行為具高度侮辱性

暫委法官林穎茜判刑時引述心理報告表示，被告案發時的言論令X受冒犯，亦損害女事主的自我意識，特別是被告利用和X同是中國人的身分，表現善良真誠的一面犯案，令X現在對男性產生不安全感。

林官續指從被告動作來看，明顯有意使X為他口交，行為有高度侮辱性，加上被告承認曾有外遇，法庭不接納他沒有重犯風險的說法，並指X信納被告想幫其發展內地生意，是加重情節嚴重性的其中原因，決定判囚被告15個月，並對被告患癌的妻子、最近離世的母親深表同情，惟非減刑理由。