內地團試行海上用餐　船公司：旅客食得好開心

內地廉價旅遊團近日再次因午膳食「團餐」時迫爆土瓜灣及紅磡一帶，影響當區居民出行。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳由昨日（5日）起一連3日，由北角改為停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務。負責接待的「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國表示，昨日接待了3個旅行團共50多人，人數不算太多。

葉定國在一個電台節目中表示，「洋紫荊維港遊」觀光船向旅行社提供4種不同價格團餐，由64元一位起；而旅客不單可「船上用餐」，可更在維港「兜一轉」。昨日只安排一輪午膳，估計人數不多是因為太倉促，旅行社未能及時安排，加上清明節假期內地團較少有關，但初步知道旅客對維港遊行程反應正面，覺得安排新鮮，食得好開心，因此會與旅行社繼續試行多一段時間，視乎反應再決定日後安排。