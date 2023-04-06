內地團試行海上用餐　船公司：旅客食得好開心

內地廉價旅遊團近日再次因午膳食「團餐」時迫爆土瓜灣及紅磡一帶，影響當區居民出行。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳由昨日（5日）起一連3日，由北角改為停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務。負責接待的「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國表示，昨日接待了3個旅行團共50多人，人數不算太多。
葉定國在一個電台節目中表示，「洋紫荊維港遊」觀光船向旅行社提供4種不同價格團餐，由64元一位起；而旅客不單可「船上用餐」，可更在維港「兜一轉」。昨日只安排一輪午膳，估計人數不多是因為太倉促，旅行社未能及時安排，加上清明節假期內地團較少有關，但初步知道旅客對維港遊行程反應正面，覺得安排新鮮，食得好開心，因此會與旅行社繼續試行多一段時間，視乎反應再決定日後安排。
在觀塘出發是希望分散客流
他又指，在觀塘出發是希望分散客流，以免聚集在九龍城區，觀塘上船位置亦並非住宅區，可減低對居民滋擾，希望政府可以開放例如尖沙咀及紅磡等碼頭，以配合旅遊巴載客到觀光船上岸位置。
崔定邦：每位旅客成本增加約19元至20元
香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目上表示，旅遊巴載客到觀塘碼頭，做法亦可行，日後可考慮在旅遊區的尖沙咀或中環上船。他指，現時已有維港遊，主要安排旅客在船上晚膳，有關行程吸引。至於今次安排內地旅客在船上午膳，每位旅客成本增加約19元至20元，相信業界可以做到。