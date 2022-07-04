內地工程船斷開兩截 27船員仍失蹤 飛行服務隊：事發近風電場 救援困難

一艘內地工程船前日凌晨在颱風暹芭吹襲下遇險，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。政府飛行服務隊即日成功救起最少3人，至昨日仍在搜救並擴大搜索範圍，但27名船員仍失蹤。政府飛行服務隊總監胡偉雄昨午表示，事發現場為風力發電場，有過百支大型風車，增加搜救危險和不確定性。有參與救援的機員亦指，有別於正常逐個拯救，當時要用雙腳夾著工程船欄杆固定自己，並一次過救起兩名船員。
據內地傳媒報道，涉事船隻為海上風電場項目施工浮吊船「福景001」。周六(2日)凌晨3時50分，陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現，「福景001」在廣東陽江附近海域防颱錨地避風時錨鏈斷裂、走錨遇險。事故發生後，相關部門迅速啟動海上搜救應急響應，成立廣東省海上搜救中心「福景001」輪應急處置指揮部，組織開展救援行動。
政府飛行服務隊前日上午7時許接獲海事處香港海上救援協調中心通報後加入救援，至昨仍在參與搜救，截至昨晨共派出6架次H175獵豹直升機、3架次C605定翼機，機師和空勤主任分別各有18人次。直升機出發搜救前，拆除所有椅和多出的設備「減磅」，提升續航力。
風力時速達140公里 逆風逾90公里
政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，當時風力約每小時140公里，逆風超過90公里，飛機出發時要格外小心，機師計算燃油和續航力的挑戰亦很大。而部分地點的雲底高度僅200至300公尺，飛行時遇到很強氣流，亦令困難大增。而現場為風力發電場，海面有超過100支大型風車，增加搜救危險和不確定性。
參與救援的政府飛行服務隊高級機師陳家陶指，飛抵時發現船隻已斷成兩截，其中一截在海面上打斜傾側幾十度，3名船員則在船橋邊緣位置等待救援，一度被海浪蓋過，情況非常危急。空勤主任司徒志鵬則指，現場3名待救的船員只是扶著欄杆，正常應逐個拯救，但擔心他們隨時被沖走，所以決定先一次救起兩名船員。他稱當時要用雙腳夾著欄杆固定自己，再用救生索套住兩名船員，之後再救起第三人，最終只用了5分鐘救起3人。
陳國基冀船員吉人天相
政務司長陳國基昨在社交平台發文，指政府飛行服務隊昨接到香港海上救援協調中心通知後，迅速派出多架次直升機及定翼機前赴現場。他對今次嚴重海難感到十分傷心，昨晨與保安局長通電話，聽取他匯報有關拯救行動的情況，並已指示局方聯同政府飛行服務隊及其他相關部門繼續分秒必爭，擴大搜索範圍，盡最大努力搜救其他失蹤船員，希望他們吉人天相。
保安局長鄧炳強昨亦到政府飛行服務隊總部探訪參與救援行動的人員，感謝他們在惡劣天氣環境下，冒着生命危險，參與救援行動，英勇非凡，表現卓越。
上海華景智雲海洋科技有限公司上月初曾發布，其所屬的海上風電安裝平台「福景001號」在粵電陽江青洲一個海上風電場打下10號風機機位導管架最後一根基礎鋼管樁，為粵電陽江青洲一、二海上風電項目海上主體工程大規模施工正式拉開序幕。青洲項目由粵電集團陽江公司下屬的青洲海上風電公司投建，總裝機容量達100萬千瓦。項目共布置92台海上風力發電機組，「福景001號」則承擔其中不少於40套導管架與基礎鋼管樁的沉降工作。