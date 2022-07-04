內地工程船斷開兩截 27船員仍失蹤 飛行服務隊：事發近風電場 救援困難

一艘內地工程船前日凌晨在颱風暹芭吹襲下遇險，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。政府飛行服務隊即日成功救起最少3人，至昨日仍在搜救並擴大搜索範圍，但27名船員仍失蹤。政府飛行服務隊總監胡偉雄昨午表示，事發現場為風力發電場，有過百支大型風車，增加搜救危險和不確定性。有參與救援的機員亦指，有別於正常逐個拯救，當時要用雙腳夾著工程船欄杆固定自己，並一次過救起兩名船員。 據內地傳媒報道，涉事船隻為海上風電場項目施工浮吊船「福景001」。周六(2日)凌晨3時50分，陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現，「福景001」在廣東陽江附近海域防颱錨地避風時錨鏈斷裂、走錨遇險。事故發生後，相關部門迅速啟動海上搜救應急響應，成立廣東省海上搜救中心「福景001」輪應急處置指揮部，組織開展救援行動。 政府飛行服務隊前日上午7時許接獲海事處香港海上救援協調中心通報後加入救援，至昨仍在參與搜救，截至昨晨共派出6架次H175獵豹直升機、3架次C605定翼機，機師和空勤主任分別各有18人次。直升機出發搜救前，拆除所有椅和多出的設備「減磅」，提升續航力。



風力時速達140公里 逆風逾90公里 政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，當時風力約每小時140公里，逆風超過90公里，飛機出發時要格外小心，機師計算燃油和續航力的挑戰亦很大。而部分地點的雲底高度僅200至300公尺，飛行時遇到很強氣流，亦令困難大增。而現場為風力發電場，海面有超過100支大型風車，增加搜救危險和不確定性。 參與救援的政府飛行服務隊高級機師陳家陶指，飛抵時發現船隻已斷成兩截，其中一截在海面上打斜傾側幾十度，3名船員則在船橋邊緣位置等待救援，一度被海浪蓋過，情況非常危急。空勤主任司徒志鵬則指，現場3名待救的船員只是扶著欄杆，正常應逐個拯救，但擔心他們隨時被沖走，所以決定先一次救起兩名船員。他稱當時要用雙腳夾著欄杆固定自己，再用救生索套住兩名船員，之後再救起第三人，最終只用了5分鐘救起3人。

