內地快遞騙案攻港 市民收假「雙12抽獎券」加面膜 方保僑：用郵寄成本減戒心

新型疑似騙案手法攻港！近日有多位市民表示，明明沒有網購卻收到由速遞公司送上門、有自己名子和電話的神秘包裹；來歷不明的包裹不只有塊面膜，更有一張「抽獎劵」，背後印有不明的二維碼，手法與內地近年頻現「快遞騙案」高度相似。香港淘寶表示，該抽獎券是第三方的詐騙行為；已第一時間成立專案組釐清問題。另有專家提醒，抽獎券上的二維碼不掃為妙，以免個人資料外洩。
近日網上社交平台上有多位市民發文表示，收到一份由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹；包裹上的收件人姓名、電話及地址均屬於發帖者本人或其家屬，令事主感到不寒而慄，「好得人驚...本身諗住去報警」。包裹內載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，包裹內還有一塊面膜。他表示，家人一收到包裹就已經把其掉咗，更提醒大眾不要掃瞄抽獎券的二維碼。
另一位收到神秘包裹的市民亦表示，日前收到速遞公司短訊指他有包裹送達，附有的相片亦見包裹上有他的個人資料，並同樣在元朗同發大廈嘅順豐站寄出。他強調，自己已經離開香港，並住於英國超過一個月，「肯定已經冇喺香港上網買嘢」，故認為是騙案。
香港淘寶「肯定並不是來自我們」
香港淘寶回覆傳媒查詢時指，該抽獎券「肯定並不是來自我們淘寶官方」，是第三方的詐騙行為。香港淘寶已第一時間成立專案組，正在釐清問題。
央視「內地常見快遞騙局」
翻查資料，該手法類似內地常見的快遞騙局之一。內地央視網早前報道指，受害人會收到一件來歷不明的速遞郵件，包裹內有一張外觀精美的中獎卡，聲稱刮獎即送禮品。當受害人掃描二維碼，便進入釣魚網站或假冒客服，被誘導刷單做任務。初時騙徒會給予「甜頭」，但最終會以「任務超時，系統卡單」為由，一次性騙走大額本金。
方保僑：人工智能時代 整app只要半個鐘
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《am730》訪問時表示，這是「O to O」(online to offline)形式的釣魚騙案，騙徙希望以印刷實體卡和郵寄包裹形式增加成本，以減低市民戒心，「俾你覺得騙徒點會咁揼本」。方保僑提醒，正常的電商並不會刻意花費額外成本，用實體卡宣傳促銷， 反而騙徒「原本啲錢都係呃返嚟，唔會介意呢啲成本」。
他又提醒， 在人工智能時代，「要整一個apps似足淘寶，可能淨係要半個鐘」，因此市民收到所謂優惠券時要保持謹慎，不要輕易掃描二維碼，並下載不知明應用程式，或要檢查二維碼提供的超連結是否為官方網站，以免進入釣魚網站，有需要時甚至可致電官方查詢；同時以免在釣魚網站或假冒應用程式，輸入個人資料引致外洩，或被木馬程式控制手機。