內地快遞騙案攻港 市民收假「雙12抽獎券」加面膜 方保僑：用郵寄成本減戒心

新型疑似騙案手法攻港！近日有多位市民表示，明明沒有網購卻收到由速遞公司送上門、有自己名子和電話的神秘包裹；來歷不明的包裹不只有塊面膜，更有一張「抽獎劵」，背後印有不明的二維碼，手法與內地近年頻現「快遞騙案」高度相似。香港淘寶表示，該抽獎券是第三方的詐騙行為；已第一時間成立專案組釐清問題。另有專家提醒，抽獎券上的二維碼不掃為妙，以免個人資料外洩。

近日網上社交平台上有多位市民發文表示，收到一份由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹；包裹上的收件人姓名、電話及地址均屬於發帖者本人或其家屬，令事主感到不寒而慄，「好得人驚...本身諗住去報警」。包裹內載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，包裹內還有一塊面膜。他表示，家人一收到包裹就已經把其掉咗，更提醒大眾不要掃瞄抽獎券的二維碼。

另一位收到神秘包裹的市民亦表示，日前收到速遞公司短訊指他有包裹送達，附有的相片亦見包裹上有他的個人資料，並同樣在元朗同發大廈嘅順豐站寄出。他強調，自己已經離開香港，並住於英國超過一個月，「肯定已經冇喺香港上網買嘢」，故認為是騙案。