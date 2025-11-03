內地擴大來往港澳人才簽注範圍 特區政府：助發揮人才樞紐角色

國家移民局宣布，將於本周三(5日)實施10項移民和出入境管理服務政策措舉，涉及港澳台人員來往等。當中包括擴大往來港澳人才簽注政策試點實施範圍，至最新的長三角和京津冀地區全域，以至全國所有自由貿易試驗區，符合條件者可申請簽注，多次往來香港，每次可停留不超過30天，有效期最長5年。此外，為促進河套深港科技創新合作區合作區深圳園區的跨境流動，符合條件者可申辦3年多次往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。其他政策還包括在羅湖等內地口岸，應用人臉識別智能「刷臉」通行。特區政府歡迎相關政策，稱可加強香港匯聚人才的吸引力，以及作為國家的國際人才樞紐的獨特角色。

至今7.4萬人次持簽注訪港

特區政府表示，人才簽注自2023年2月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施，以便利大灣區內地指定類別人才來港進行交流訪問，並於去年5月擴展適用範圍至北京和上海。截至今年10月，已有超過7.4萬人次持該簽注的訪客來港。特區政府指，是次擴大人才簽注適用範圍的措施將便利更多內地人才訪港交流，加強香港匯聚人才的吸引力，以及作為國家的國際人才樞紐的獨特角色。

就河套深港科技創新合作區深圳園區實施一系列便利深港創科合作及生產要素高效跨境流動的舉措，特區政府表示歡迎，並將繼續積極配合以及與內地部門緊密協作，包括在香港園區推行創新便利通關安排，促進兩地創科人才高效便捷往來，助力粵港澳大灣區高質量發展。

