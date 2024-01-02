內地旅客倒數後滯留　政府提3方面改善：事先開會、延鐵路服務及研增24小時通關口岸 (持續更新)

陳國基指，今後政府會循3方面加強統籌及部署工作，一是將來如果舉辦預計會吸引大量旅客訪港的活動，政府會事先召開高層大型活動過關交通安排統籌會議，由他作主持，以加強統籌協調各部門及業界，提早作出部署。

【17:30更新】 除夕跨年倒數及煙花匯演活動後，大批內地旅客凌晨在尖沙咀及太子輪候跨境直通巴士，惹來網民。政府今日(2日)下午聯同旅發局、港鐵、九巴等代表，與運輸業界舉行會議。政務司司長陳國基指，日後會從3方面加強統籌和部署工作，包括延長鐵路服務時間，以及與內地部門商討增加24小時通關口岸等。

稱跨年倒數「好成功」 陳國基：經一事長一智

其次是與內地相關部門商討不同方案，以短時間內疏導返回內地的旅客，包括在舉辦大型活動的日子，延長鐵路服務的開放時間，亦會與內地商討增加24小時通關口岸數目；三是研究如何優化交通安排，方便跨境巴士流轉等。

陳國基說，除夕當日約22.7萬旅客訪港，創了2023年新高，由於只有皇崗及落馬州維持24小時通關，在離境旅客數量大增，加上大量小車輪候過關下，導致車龍一度伸延至新田公路，造成擠塞。他不認同內地旅客欣賞跨年煙花後選擇即晚返回深圳是由於香港失去了吸引力，指有部分本地旅客即日往返內地，這是正常的現象。他認為跨年倒數是「好成功」，令很多旅客來，當局會「經一事長一智」再作改善。

內地客 徒步到皇崗口岸過關 鄧炳強：不理想但容許

保安局局長鄧炳強就指在聖誕和新年期間，當局一直實時監察陸路邊境口岸情況，並因應人流靈活調配人手、開放更多「e道」，以及人手檢測通道。他表示元旦凌晨時份至早上6時約有2.6萬人經落馬洲管制站離開本港，是2023年12月周末的5倍人數；元旦凌晨時份至早上6時約有1,570輛車經過皇崗過關，是2023年12月周末的3倍，其中九成為私家車。

被問到有不少內地旅客徒步走到皇崗口岸過關，保安局局長鄧炳強表示做法不理想，但應因當年情況，就算是不理想，亦因為是特別情況下容許他們這樣做，並舉例指公路上前方若有大型交通意外發生，市民在公路行步亦是不理想。