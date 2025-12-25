內地汽車業界：有信心本港1至2年內可實現全無人駕駛營運

1837458

行政長官李家超在今年施政報告提出，要以自動駕駛汽車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港發展。運輸署在10月底再發出一個「自動車先導牌照」，批准在九龍東進行跨區測試項目，發牌數目增至5個。 生產力促進局首席創新總監都永海接受香港電台專訪時表示，香港山地多平地少、車輛密度高，車道平均闊度只有約3米，較內地的3.5米窄，對於自動駕駛的合線、煞車距離等帶來明顯困難；香港司機駕駛行為特殊，有不少司機為趕時間，行駛時跟貼前車等，都帶來不少挑戰。

生產力局去年起在元朗錦綉花園內，實行無人駕駛穿梭小巴測試。都永海以該項目為例，指出測試範圍內有大量減速壆，有不少老人家和寵物在路上散步，部分繁忙路口沒有紅綠燈，行車時又受制每小時20公里的速度上限，導致行駛過程不斷加速減速。他認為自動駕駛要擴展至公開道路，需要調整硬件及軟件，做到既安全又舒適。 他相信自動駕駛可以解決人口老齡化，適齡勞動力短缺導致人力成本高的問題。另外，香港市民對自動駕駛的積極程度遠低於一河之隔的深圳，有需要提升。

內地早在2022年開始，容許自動駕駛車輛進行商業化營運試點。內地初創企業小馬智行已經先後在上海、北京、廣州及深圳推出無人駕駛的士服務。首席執行官彭軍表示，有意將服務引進香港，有信心香港在1至2年內可實現完全無人駕駛營運，比內地約3年時間更快，特別留意到機場來往市區的路線需求非常高。他承認在香港發展要面對路況挑戰，例如太平山道路狹窄，較多上落斜同遮掩物，需要更多時間驗證和解決。 彭軍接受訪問時又透露，政府除關注自動駕駛的安全性、對現有交通的影響，亦特別關注到會否衝擊就業市場。他認為現有市場持分者或要面對自動駕駛帶來的短期衝擊，但香港的士司機短缺，長遠有助提升整體出行效率。他以內地為例，小馬與出租車公司合作，吸納營運員工，特別需要科技及車隊管理人才，甚至讓更多傳統司機轉型到新的就業崗位。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺說，不太擔心的士司機好快會被自動駕駛淘汰，估計自動駕駛要在香港普及仍需要一段長時間。不過，大眾需要適應未來傳統汽車會同自動車使用同一條道路，建議先在新田和河套區這類人口密度較低的地方大規模測試，之後再慢慢擴展，可以讓業界和市民更容易接受。 葉文祺建議，由政府牽頭提升智慧交通基建，例如北部都會區從城市設計及道路設計方面，由源頭做好配置，包括在路旁安裝智慧燈柱或傳感器等，並確保所有主要路段都有足夠的5G連結。政府可要求參與開放道路測試的營運商分享部份數據，放到公開平台，讓不同車企可以運用數據測試，有助促進自動駕駛技術擴展。

原文刊登於 香港電台