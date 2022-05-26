全新節目｜20分鐘光影匯演穿梭人生 迪士尼城堡煙花6月中回歸

火加光的香港迪士尼樂園返嚟啦！樂園下月中呈獻全新晚間匯演《迪士尼星夢光影之旅》，以立體光雕投影、煙花、煙火、水幕投影等技術，把「奇妙夢想城堡」上空、外牆、前面噴水池等化成畫布，為賓客送上多媒體的視、聽、觸感娛樂新體驗。但揭幕後首兩個月，每星期暫只會上演4至5場，每場20分鐘，時間定於晚上7時半或8時半。市民入場前須留意。

新節目由近40個迪士尼及彼思製作的經典故事、約150名迪士尼朋友，以及約20首迪士尼音樂講述人生6段章節組成，由誕生、成長、歷險到珍惜同行夥伴。樂園透露，節目籌備約5年，由國際專家及本地團隊合力打造。迪士尼娛樂事務及服裝部執行總監祈力德表示，匯演是樂園首次使用大型立體光雕投影技術為城堡賦予新命力，訴說不同故事時，亦為城堡換上新衣；投影的角色栩栩如生，在城堡的窗門穿梭現身。城堡護城河的噴水池將噴出80呎高水柱，配合動畫和燈光，提供更多層次感觀表演。當然不少得為城堡度身訂造的煙火、煙花效果，令賓客可感受到熱度。

製作團隊又特別為匯演創作原創主題歌「Love the Memory」，以及特別加入《小魚仙》角色蟹仔「沙巴信」全新動畫影象，祈力德笑言每個節目均獨一無二，節目糅合各種技術，用心訴說各個故事。

