全民快測｜林永和料或揭過萬人染疫　林哲玄：非強制呈報便「得個做字」

第五波疫情回落，確診數字十連跌至昨日逾3,000宗，政府呼籲市民於本周五至周日(8日至10日)一連三日作快速測試。疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和預計，全民快速測試可揭最少數千至1萬宗確診，甚至數萬宗確診亦不為奇，有效揪出社區的隱性傳播鏈，對遏止疫情有幫助。立法會醫療衛生界議員林哲玄則指，政府不強制檢測陽性者呈報，等於「得個做字」，未能得知社區實際有多少人受感染。
林永和於電台節目指，推行全民快速測試需要視乎派發物資是否到位，以及市民是否願意配合，形容每一個程序絲絲入扣，但若每一步都做好便可「創造奇蹟」，有助大大遏止疫情。他指，雖然快速測試敏感度不及核酸檢測，但若一連三天進行，準確性可媲美全民核酸檢測。他續指，全民快速測試所得的結果有助政府了解社區爆疫情況，提供更多訊息評估能否如期放寬社交距離措施和復課。
籲不肯呈報者勿外出
林永和指，假設社區已有約400萬人早前受感染，餘下300百萬人接受快速測試，能揭發數萬宗確診不足為奇，最少亦會找到數千至1萬宗確診，將社區的數百條傳播鏈揪出，相信可於一周內將確診數字再壓低。對於不願意呈報的市民，林呼籲他們不要外出，減少傳染他人的風險。
林哲玄：不要對隔離設施抱負面看法
林哲玄於同一節目指，全民快速測試能找出多少個案視乎市民有多配合，又謂政府沒有強制陽性患者呈報是「得個做字」，呼籲市民盡量配合。對於不少市民抗拒被送入社區隔離設施，他認同，的確會令陽性患者卻步不呈報，但強調在家隔離有機會傳染家人，送往隔離設施才能減低病毒散播風險，呼籲市民不要對隔離設施抱有太多負面的看法。
林哲玄又指，全民快速測試能讓政府「有個底」，得知若推行全民核酸檢測需要多少隔離設施配合，並建議日後若落實全民檢測，可再做多一次全民快速測試，將病毒量高的患者先隔離，減少他們落街排隊採樣的傳播風險。他又指，全民核酸檢測規模龐大，不認同派發「防疫服務包」的人手調配有任何參考價值。