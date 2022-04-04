全民快測｜林永和料或揭過萬人染疫　林哲玄：非強制呈報便「得個做字」

第五波疫情回落，確診數字十連跌至昨日逾3,000宗，政府呼籲市民於本周五至周日(8日至10日)一連三日作快速測試。疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和預計，全民快速測試可揭最少數千至1萬宗確診，甚至數萬宗確診亦不為奇，有效揪出社區的隱性傳播鏈，對遏止疫情有幫助。立法會醫療衛生界議員林哲玄則指，政府不強制檢測陽性者呈報，等於「得個做字」，未能得知社區實際有多少人受感染。

林永和於電台節目指，推行全民快速測試需要視乎派發物資是否到位，以及市民是否願意配合，形容每一個程序絲絲入扣，但若每一步都做好便可「創造奇蹟」，有助大大遏止疫情。他指，雖然快速測試敏感度不及核酸檢測，但若一連三天進行，準確性可媲美全民核酸檢測。他續指，全民快速測試所得的結果有助政府了解社區爆疫情況，提供更多訊息評估能否如期放寬社交距離措施和復課。

籲不肯呈報者勿外出

林永和指，假設社區已有約400萬人早前受感染，餘下300百萬人接受快速測試，能揭發數萬宗確診不足為奇，最少亦會找到數千至1萬宗確診，將社區的數百條傳播鏈揪出，相信可於一周內將確診數字再壓低。對於不願意呈報的市民，林呼籲他們不要外出，減少傳染他人的風險。