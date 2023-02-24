全港最大過渡屋江夏圍村竣工 二千戶六成已入住

全港最大型過渡房屋項目「江夏圍村」昨日(23日)舉行竣工入伙儀式，項目提供2,000個單位，供6,000人入住，負責營運項目的博愛醫院指，項目由去年起接受申請及陸續入住，入住率約六成，而目前正審批其他申請。

房屋局長何永賢在竣工儀式上致辭時表示，政府重視土地房屋問題和關注基層市民住屋需要，會繼續採取措施，回應住屋需要，期望在2024至2025年度提供逾2萬個過渡性房屋單位。她又指，有意見指不如直接向劏房戶派錢負決住屋問題，但興建過渡性房屋及簡約公屋的意義在於即時改善劏房住戶的生活空間，建立鄰里互助環境，稱只要看到江夏團村的環境都會希望入住，相信對劏房戶更吸引，非直接派錢可替代。

恒基兆業地產執行董事黃浩明致辭時表示，江夏圍項目雖然經歷疫情影響，惟有賴各單位的共同努力，令項目僅用不足兩年時間完工，正正是官商民三方合作的體現。

有住戶指之前住深水埗劏房，空氣質素和隔音能力均欠佳，睡眠質素極差，搬入江夏圍村後，空氣清新，居住環境大大改善，但盼當局可改善交通配套，如增加巴士班次及路線，方便他們出入。

江夏圍村佔地約48萬平方呎，由政府撥款11億元資助興建、博愛醫院營辦，恒基兆業地產以象徵式租金借地及負責興建，提供約2,000個單位，包括1至2人、3至4人及5至6人，每座樓高4層共8座。項目分兩期進行，首期去年已入伙，提供781個單位，第二期則1,217個單位。第二期項目92%屬1至2人單位。項目內亦設日用品超市、餐廳，以及提供中西醫及牙科服務。每月徵收租金將不超過現行公屋相應家庭類別入息限額的25%；輪候公屋3年或以上的低收入家庭及居於不適切居所的人士可申請。