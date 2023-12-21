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2023-12-21 12:09:00

全球人類自由指數香港續跌至第46　港府：與事實不符

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全球人類自由指數香港續跌至第46，港府：與事實不符。(資料圖片)

全球人類自由指數香港續跌至第46，港府：與事實不符。(資料圖片)

美國智庫加圖研究所(Cato Institute)和加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)19日公布「2023年人類自由指數」(HFI)報告，在165個司法管轄區中，瑞士蟬聯人類自由指數最高國家，紐西蘭及丹麥分別排第二及第三位；香港則由去年第34位進一步下滑至第46位，法治、言論、結社與集會自由均大幅下降，治安分數則有微升

2023HFI指數是依據2021年的資料做出評比，因為這是能夠取得充分資料的最近一年。智庫以86個不同的個人和經濟自由指標，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、集會結社與公民自由、言論與資訊、人際關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、國際從事貿易自由度與規定。報告顯示，13年前排名第3的香港，近年排名不斷下滑，今年的整體排名已從去年的第34名，暴跌至46名。雖然香港的經濟自由得到8.55分，僅次於新加坡續排第2，但在人身自由方面只得到7.10分，由62名再跌至82名；言論自由更下跌至110名；至於集會及結社自由，更排在接近墊底的第146名，治安得分則微幅上升。報告又指，香港失去自由的悲劇，是一個「戲劇性」的案例，其中又以對壹傳媒集團創辦人黎智英的虛假審判為象徵。而由於香港個人和公民自由大幅惡化，以及個人和經濟自由之間的密切關係，預料香港的經濟自由也會進一步下降。

「2023年人類自由指數」(HFI)。

「2023年人類自由指數」(HFI)。

港府：香港是全球最開放和便利營商的地方之一

港府以在過千字回覆，逐點反駁相關的報告，指報告中有關國安、人權、法治等內容與事實不符，表示強烈反對。發言人表示，香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案》等保障的權利和自由，香港是法治社會、全球最開放和便利營商的地方之一，並重申會繼續堅定不移全面準確實施國安法，進一步健全維護國家安全的法律制度和執行機制，同時依法保障香港市民的權利和自由。

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