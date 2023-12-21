全球人類自由指數香港續跌至第46　港府：與事實不符

美國智庫加圖研究所(Cato Institute)和加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)19日公布「2023年人類自由指數」(HFI)報告，在165個司法管轄區中，瑞士蟬聯人類自由指數最高國家，紐西蘭及丹麥分別排第二及第三位；香港則由去年第34位進一步下滑至第46位，法治、言論、結社與集會自由均大幅下降，治安分數則有微升。

2023年HFI指數是依據2021年的資料做出評比，因為這是能夠取得充分資料的最近一年。智庫以86個不同的個人和經濟自由指標，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、集會結社與公民自由、言論與資訊、人際關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、國際從事貿易自由度與規定。報告顯示，13年前排名第3的香港，近年排名不斷下滑，今年的整體排名已從去年的第34名，暴跌至46名。雖然香港的經濟自由得到8.55分，僅次於新加坡續排第2，但在人身自由方面只得到7.10分，由62名再跌至82名；言論自由更下跌至110名；至於集會及結社自由，更排在接近墊底的第146名，治安得分則微幅上升。報告又指，香港失去自由的悲劇，是一個「戲劇性」的案例，其中又以對壹傳媒集團創辦人黎智英的虛假審判為象徵。而由於香港個人和公民自由大幅惡化，以及個人和經濟自由之間的密切關係，預料香港的經濟自由也會進一步下降。