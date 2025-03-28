全球初創匯聚香江 競逐高達1億美元創投基金 「國際電梯募投比賽」接受申請

香港科技園公司(科技園公司)一直致力吸納及孕育創科人才，為初創企業提供一個大展身手的舞台。早前更宣佈第九屆「國際電梯募投比賽」(EPIC 2025) 正式啟動，招募全球初創，爭取高達1億美元的創投基金，及24萬美元的現金獎。

有別於以往比賽，今屆除了金融科技組別外，特設數碼健康科技和綠色科技兩大組別，提供一個更全面的平台讓參與隊伍展示創新方案。比賽規模亦會全面升級，來自北美、歐洲和亞太區的初創公司將於7月參與於網上舉行的地區賽事，出線隊伍將在11月初到港參加EPIC決賽週，同時體驗比以往更全面、更豐富的創科交流活動，其中包括業務和投資配對、業界交流及參觀等；直接與投資者和行業領袖對話，獲得即時反饋甚至是合作機會。初創公司更可參與一系列導賞團和講座，深入了解快速增長的大灣區市場，探索商業機遇。