全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球第五跌一位。

經濟學人智庫（EIU）發布《全球生活成本調查》，報告指出，全球通脹有放緩跡象，不過生活成本危機未完結，按各地貨幣計算，200多種常用商品和服務價格平均按年上升7.4%，較去年創紀錄的8.1%升幅放緩，惟仍明顯高於2017至2021年這五年間的升幅。

全球通脹令生活成本上升，有組織於全球進行生活成本調查，結果顯示新加坡及瑞士蘇黎世共同成為生活成本最高地區；香港亦晉身首五名，較去年全球第四下跌一位。

新加坡第九次居榜首

報告顯示，新加坡及瑞士蘇黎世共同成為生活成本最高地區；瑞士日內瓦及美國紐約並列第三位；至於香港排名第五位較去年全球第四下跌一位。而新加坡在過去11年中第9次居榜首。新加坡在多個類別中的價格水平高企，包括交通成本、服裝、食品雜貨和酒類物價。

北京物價跌26位

此外，排名跌幅最大的10個城市基本由中國、日本和俄羅斯所包攬，中國北京排名跌26位，而日本東京就跌23位，中日兩國首都並列60位，生活成本指數僅69，計算後僅為香港生活成本七成，近年亦有為數不少港人轉到內地或日本旅遊消費。