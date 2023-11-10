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財經
2023-11-10 12:45:00

跨境電子支付懶人包｜八達通/AliPay HK/WeChat Pay HK等免內地銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清香港人北上必備工具 (持續更新)

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跨境電子支付懶人包｜免內地銀行戶口免兌換人民幣　一文睇清港人必備跨境支付工具 (持續更新)

跨境理財電子支付｜疫情經歷3年，今年2月6日中港兩地正式全面通關，香港人北上不用再預約，可自由使用各個出入境口岸來往國內，惟到內地消費日常慣用電子錢包，故出發前最好先準備充足。《am730》現為讀者整合5個港人跨境電子支付懶人包，方法更免開內地銀行戶口，以及免兌換人民幣現金。

【11月10日更新微信支付資訊】

跨境電子支付懶人包｜電子錢包好處

內地慣常使用無現金交易，即使於實體店舖購物消費時，都多使用電子錢包。消費者只需用手機支付，或者自助付款機，即可立刻完成付款，能做到即時到帳，亦有助維持社交距離，更免去北上前兌換人民幣的煩惱。

內地開戶攻略｜香港人開戶流程/方法/文件/優惠/注意事項 (持續更新)

香港版「WeChat Pay HK」是首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包

香港版「WeChat Pay HK」是首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包

跨境電子支付懶人包｜1. WeChat Pay HK

WeChat Pay HK」，內地又稱「微信支付」，分為香港版及內地版本。香港版「WeChat Pay HK」，在2018年起已實現「雙向跨境支付」，成為首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包。據其官網指，用戶無需綁定內地銀行戶口，只需綁定香港銀行戶口，或綁定信用卡即可進行跨境消費。

現時WeChat Pay HK已支援超過100萬內地商戶，如果想透過WeChat Pay HK在內地使用跨境支付，用戶需要先確認其賬戶已通過認證，即需完成身份認證、綁定銀行卡或銀行轉帳認證。

支援WeChat Pay HK以港幣支付的內地商戶名單：按此瀏覽

WeChat Pay HK認證賬戶及開通方法：

  1. 首先準備香港身份證
  2. 打開WeChat軟件，點擊右下角「我」，點擊「服務」，再點擊「錢包」
  3. 選擇「身份信息」，點擊「認證」，並同意服務條款
  4. 然後按次序輸入身份資料，「姓名、性別、證件信息（類型、號碼、生效日及到期日）、職業、地址」等
  5. 然後則進行人臉識別，屆時必須正面對準圓圈，及依指示做動作，完成後頁面會顯示「資料已提交，審核中」，結果將於7個工作天在WeChat通知
  6. 完成身份認證後，可以綁定VisaMastercardJCB信用卡，入內填寫卡信息（卡類型、卡號、到期日、CVV碼）、帳單地址，然後接收短信驗證碼。
  7. 再設置6位數字的支付密碼，完成實名認證

完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用信用卡、銀行直接付款授權（eDDA）、或於指定門市進行增值（7-11便利店、OK便利店及麥當勞，向職員出示二維碼以現金增值即可）。

最新WeChat Pay HK表示，「跨境遊」頁面包攬超過20個茶飲小程序，包括「喜茶」、「奈雪的茶」等，讓用戶可以透過頁面預先落單，節省長時間等候，而用戶只需於WeChat點擊「我」-「服務」-「跨境遊」即可使用服務。

詳情：WeChat Pay HK

香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

支付寶AlipayHK。

跨境電子支付懶人包｜2. AliPay HK

AlipayHKWeChat Pay HK 一樣，均能進行雙向跨境支付，但也需要認證後方可使用跨境支付服務，本港用戶在內地，只要看到商戶貼有「支付寶」或「Alipay+」的標誌，即可使用AlipayHK付款。

Alipay+覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆及酒店住宿等，亦能購買跨境直通巴士、乘搭廣州、中山、佛山公交等。

AliPay HK認證賬戶及開通方法：

  1. 打開Alipay HK，進入電子銀包頁面，點擊左上角的「目錄欄」，點按「身份認證」
  2. 按頁面提示，先拍攝香港身份證，之後確認身份證信息，再完成自拍認證。而身份認證審核，一般需時7個工作天
  3. 完成審核後，打開Alipay HK，在右下角點擊「我的」，然後點擊「銀行賬戶和信用卡」
  4. 再點選「綁定信用卡」，輸入信用卡資料（卡類型、卡號、到期日、CVV碼），再按「確定」
  5. 然後用於銀行登記的電話號碼，會收到一次性驗證碼短訊，再輸入驗證碼，最後成功綁定信用卡

完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用信用卡、銀行直接付款授權（eDDA）、網上銀行轉賬增值、 收銀車增值、或於指定門市進行增值（7-Eleven、OK便利店、屈臣氏、豐澤、麥當勞或百佳等，向職員出示二維碼以現金增值即可）。

詳情：AlipayHK

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BoC Pay。

跨境電子支付懶人包｜3. BoC Pay

BoC Pay中銀香港推出的電子錢包程式，用戶不需於內地開立銀行賬戶，可透過BoC Pay在大灣區各地一掃即付，盡享消費便利，加上P2P個人轉賬功能，可隨時進行免費實時跨行轉賬，並支援内地銀行收款。

BoC Pay認證賬戶及開通方法：

中銀香港客戶（適用於中銀網上銀行客戶、中銀卡（提款卡）、中銀信用卡、中銀銀聯信用卡客戶）

非中銀香港客戶

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支援 BoC Pay支付的內地商戶名單：按此瀏覽

而BoC Pay亦可進行跨境匯款，並不限於本人名下的賬戶，亦支援中國7間主要銀行，包括中國銀行農業銀行工商銀行等；貨幣兌換亦會自動進行，匯率按銀聯當日匯價為準。

詳情：BoC Pay

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）

雲閃付。

Klook.com

跨境電子支付懶人包｜4. 雲閃付

雲閃付」是銀聯聯合商業銀行、支付機構等產業，共同推出的中國銀行業統一流動支付App，本地居民只要下載註冊該App及綁定香港銀聯卡，即可在香港和內地跨境使用「雲閃付」進行掃碼支付。

亦可使用於購買內地鐵路系統「12306」的票務。

雲閃付認證賬戶及開通方法：

  1. 下載「雲閃付」或「UnionPay App」
  2. 選擇「新用戶註冊」，再選擇「香港/澳門」及輸入手機號碼
  3. 輸入「短訊驗證碼」及設置登錄密碼，即註冊成功
  4. 進入「卡管理」，點選「立即添卡」，輸入銀聯卡號碼或拍照識別
  5. 確認手機號碼，再輸入所需卡資料（卡類型、卡號、到期日、CVV碼）
  6. 輸入「短訊驗證碼」及設置登錄密碼，即綁卡成功可以使用
  7. 在內地時，需切換為「境外用戶付款碼」方可使用，可到「更多設置」，再點「切換中國大陸支付」即成

現時雲閃付支持綁卡機構包括：中國香港滙豐銀行恒生銀行交通銀行（香港）東亞銀行大新銀行Aeon信貸財務（亞洲）安信信貸集友銀行南洋商業銀行上海商業銀行工銀亞洲招商永隆銀行招商銀行（香港）創興銀行中國建設銀行（亞洲）華僑銀行三三金融中信銀行（國際）通滙香港ePaylinksUniCardTap&Go


詳情：雲閃付

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八達通。

跨境電子支付懶人包｜5. 八達通

八達通在香港多年，近乎9成商戶都能使用，早前香港八達通App就新增了「電子錢包Pro」功能，更可增添「中國國內」錢包，直接在國內消費。新功能不但免於持有國內銀行戶口，亦不需連結信用卡資料，充值多少用多少，更能即時將港幣兌換人民幣。

八達通認證賬戶及開通方法：

  1. 下載「八達通」App以及登記成功後，需要手動開通「Pro」會員
  2. 以手機號碼及電郵認證登記，之後再利用身份證認證
  3. 拍攝自己的身份證上傳後，系統會自動填寫用家的個人基本資料，再確認資料
  4. 之後需要再作「身份認證」，需用手機拍攝自己的樣子
  5. 再輸入個人住址等資料，系統會即時提交申請，約1分鐘便完成審核
  6. 申請完成後將即時認證為「八達通銀包Pro」用戶
  7. 在主頁點選「銀聯二維碼付款」，按「立即開通」，開啟付款功能
  8. 系統發送驗證碼至手機短訊 ，完成驗證即可獲得銀聯二維碼，即可於內地使用

完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用「轉數快」、網上銀行轉賬增值。要注意，「電子錢包Pro」功能開通的申請人需年滿18歲。

詳情：八達通

跨境電子支付懶人包｜內地版支付寶及微信支付現可綁定港澳發行的visa及mastercard信用卡。

跨境電子支付懶人包｜內地版支付寶及微信支付現可綁定港澳發行的visa及mastercard信用卡。

Klook.com

跨境電子支付懶人包｜最新資訊

跨境電子支付懶人包｜微信支付與內地三大電訊商錢包互通二維碼支付

內地微信支付宣布，已經完成與中移動、中國電信 、中聯通三大通訊運營商旗下支付平台條碼支付的互聯互通，用戶通過中國移動「和包 App」、中國電信「翼支付 App」、中國聯通「沃錢包 App」掃描微信支付個人收款碼，就可以完成支付。

微信支付目前已支持包括工、農、中、建、交、郵儲在內的近30間銀行，以及雲閃付等多間機構的條碼支付互聯互通。

跨境電子支付懶人包｜WeChat Pay HK夥羅湖東門步行街推港人專屬獎賞

WeChat Pay HK宣布，即日起至11月20日，聯同深圳市羅湖區工業和信息化局，推出「趣玩在東門 内地消費賞」港人專屬獎賞，合作商場包括深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。

現有用戶於羅湖東門步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值10元電子現金券禮包1份，當中包含1張滿20元減2元內地消費專屬電子現金券，1張滿30元減3元內地消費專屬電子現金券，1張滿50元減5元內地消費專屬電子現金券。

新登記用戶可領取上述總值10元電子現金券禮包1份，更可額外獲賞2張滿20元減10元通用電子現金券。

跨境電子支付懶人包｜微信、支付寶內地版可綁境外信用卡

微信內地版宣布，通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、港澳居民居住證開通微信支付，即可綁定Visa、MasterCard或者銀聯信用卡，並輕鬆使用手機支付；對於單筆交易金額人民幣200元及以下的國際卡交易，更免收用戶交易手續費。

至於另一內地電子支付龍頭支付寶亦表示，內地版支付寶早前已宣布，正式支援香港發行的Visa和MasterCard等信用卡，港人同樣不需開設內地銀行帳戶，綁定信用卡後即可直接消費。

跨境電子支付懶人包｜八達通購數字人民幣硬錢包卡享20%消費補貼

此外，深圳羅湖區政府為吸引更多香港居民到深圳消費，中國銀行深圳市分行聯合香港八達通卡公司，在羅湖區新增數字人民幣硬錢包自助發卡機，讓本港市民購買八達通購數字人民幣硬錢包卡。

香港居民入境深圳後，使用八達通App，即可在自助發卡機上購買一張數字人民幣硬錢包，用於在內地進行拍卡消費。在深圳羅湖區支持硬錢包收款的商家消費時，可享受區政府給予的20%消費補貼（優惠金額每人最高補貼人民幣200元）。

跨境電子支付懶人包｜WeChat Pay HK推香港學生暢遊內地消費金功能

WeChat Pay HK宣布，9月28日將推出「暢遊內地消費金」功能，家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，到時學生無須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地透過WeChat Pay HK以港幣消費。

學生用戶亦可使用內地網上平台，包括滴滴出行、美團、大眾點評等，將消費金用於掃碼點餐、團購優惠等。新開通WeChat Pay HK賬戶的學生可獲贈總值超過80元迎新禮遇。

跨境電子支付懶人包｜常見問題

跨境電子支付懶人包｜香港人有甚麼方法做到跨境電子支付？

可以使用八達通WeChat Pay HKAlipayHKBoC Pay雲閃付......更多詳情

跨境電子支付懶人包｜需要開通內地銀行戶口才能使用嗎？

不需要開通內地銀行戶口也可使用......更多詳情

跨境電子支付懶人包｜電子錢包的好處？

內地慣常使用無現金交易，即使於實體店舖購物消費時，都多使用電子錢包。消費者只需用手機支付，或者自助付款機......更多詳情

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