全球百大旅遊城巿香港重上第17 曾連續9年位列榜首

英國市場調查諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2023年全球百大最受旅客歡迎城市，巴黎連續第三年位居榜首。香港在2020年新冠疫情後一度由連續9年位列榜首變成跌出20大，從去年第36位重上第17位。 巴黎連續3年居榜首 東京首晉10大位列第4 該指數是根據各城巿在旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策、永續發展、經濟表現以及健康和安全等範疇作比較，得出城市整體吸引力得分排名。在亞洲城巿中，東京排名最高，排名第4位，是東京首次晉身10大，其次是新加坡及首爾，分別排第11位及排第14位，大阪排第16位，香港排第17。

港入境遊客增幅2495% 各城市最大 截至2019年，本港連續9年榮獲首位，但從2020年開始，時移勢易及評分標準變化，令歐洲城巿一枝獨秀，在今年首10名城巿中佔7個，巴黎連續三年稱冠。報告提到，香港是2022年底最後取消疫情限制措施的主要城市之一，香港2023年的國際入境遊客人數增幅是各大城市中最大，達到2,495%。

全球百大旅遊城巿首20位 1.巴黎 2.杜拜 3.馬德里 4.東京 5.阿姆斯特丹 6.柏林 7.羅馬 8.紐約 9.巴塞隆拿 10.倫敦 11.新加坡 12.慕尼黑 13.米蘭 14.首爾 15.都柏林