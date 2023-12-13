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2023-12-13 14:46:43

全球百大旅遊城巿香港重上第17 曾連續9年位列榜首

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英國市場調查諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2023年全球百大最受旅客歡迎城市，巴黎連續第三年位居榜首。香港在2020年新冠疫情後一度由連續9年位列榜首變成跌出20大，從去年第36位重上第17位。（路透社資料圖片）

英國市場調查諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2023年全球百大最受旅客歡迎城市，巴黎連續第三年位居榜首。香港在2020年新冠疫情後一度由連續9年位列榜首變成跌出20大，從去年第36位重上第17位。（路透社資料圖片）

英國市場調查諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2023年全球百大最受旅客歡迎城市，巴黎連續第三年位居榜首。香港在2020年新冠疫情後一度由連續9年位列榜首變成跌出20大，從去年第36位重上第17位。

巴黎連續3年居榜首   東京首晉10大位列第4

該指數是根據各城巿在旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策、永續發展、經濟表現以及健康和安全等範疇作比較，得出城市整體吸引力得分排名。在亞洲城巿中，東京排名最高，排名第4位，是東京首次晉身10大，其次是新加坡及首爾，分別排第11位及排第14位，大阪排第16位，香港排第17。

港入境遊客增幅2495%    各城市最大

截至2019年，本港連續9年榮獲首位，但從2020年開始，時移勢易及評分標準變化，令歐洲城巿一枝獨秀，在今年首10名城巿中佔7個，巴黎連續三年稱冠。報告提到，香港是2022年底最後取消疫情限制措施的主要城市之一，香港2023年的國際入境遊客人數增幅是各大城市中最大，達到2,495%。


全球百大旅遊城巿首20位

1.巴黎

2.杜拜

3.馬德里

4.東京

5.阿姆斯特丹

6.柏林

7.羅馬

8.紐約

9.巴塞隆拿

10.倫敦

11.新加坡

12.慕尼黑

13.米蘭

14.首爾

15.都柏林

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16.大阪

17.香港

18.維也納

19.洛杉磯

20.里斯本

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