全球首個《魔雪》主題園區11.20開幕 港澳居民可購優惠票早3日玩FROZEN

全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區——「魔雪奇緣世界」(WORLD OF FROZEN)，將於11月20日正式開幕，園區內將重現《魔》劇中多個經典電影場景，並新增兩個遊樂設施，「魔雪奇幻之旅」及過山車「雪嶺滑雪橇」。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指《魔雪奇緣》是迪士尼最受歡迎的系列之一，尤其是在亞洲，並相信新園區會成為大家下一個必到旅遊節目。新園區分為「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩個部分。華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文表示，園區設定在「夏雪節」、一個為紀念安娜以真愛拯救愛莎和王國而創立的節日，小鎮除有「魔雪奇幻之旅」外，還有電影中經典的友誼噴泉、阿德爾城堡、國王橋等地標，其中鐘樓更會每小時響起一次經典配樂；森林則有「雪嶺滑雪橇」，讓賓客(身高達95公分)坐上雪橇，滑過雪山、隧道和河流，並與安娜、愛莎互動的森林小天地。

團隊曾赴挪威考察取景

華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣分享，《魔雪奇緣》的背景設定在1840年代的挪威，因此團隊曾到挪威卑爾根實地考察。她指，大嶼山的外貌與電影中的峽灣森林相似，於是將天然地貌融入園林設計，配合挪威特有的樹木、花種和設計風格，以及呼應電影的顏色、標誌及音樂，將電影帶到現實世界。她又透露，團隊花約7年時間創造園區，其中有3年用於概念與設計上，其中園區「冰雪」物料質感、顏色及選用物料最花心思，終以玻璃、樹脂、透明玻璃纖維強化塑膠等呈現冰雪魔法。至於最令人興奮的，她認為是採用迪士尼幻想工程獨有的Audio-Animatronics發聲機械人，利用創新科技把主角活現賓客眼前。

另外，香港及澳門居民憑身份證可購買一日優惠門票，在開幕前3日率先試玩新園區，而持門票人士亦可於樂園官網，以額外199港元預訂「提早入園證」，在樂園正式開門前1小時體驗新園區。