全運會馬拉松2.23辦測試賽 深圳灣停通關9小時

全運會深港馬拉松測試賽將於本月23日周日舉行，跑手當日在深圳出發後，會經深圳灣管制站入境香港賽道，沿深圳灣大橋公路和港深西部公路作賽，到折返點後原路折返深圳。為配合賽事，深圳灣管制站將在當日凌晨2時至上午11時暫停客運和貨運通關服務，來往深圳灣管制站的公共交通服務預計將在當日早上11時起陸續恢復。 今次深港馬拉松測試賽是全運會首個跨境賽事，賽道全長42公里，當中有21公里在香港境內，預計本港賽段在兩小時完成，本港將派出3男3女運動員參賽。

參賽運動員會先做臉容辨識 全運會香港賽區統籌辦主任楊德強稱，參加跑手報名時已一併向大會提交資料，當日在進入深圳灣體育中心起步區域前，會先進行臉容辨識和預先檢查身份證明文件，方便他們在過關時毋須再辦理出入境手續，安排與去年全運會跨境公路單車測試賽相若。 被問到會否出現渣打馬拉松掛錯號碼布情況，楊德強說全運會馬拉松以專業跑手為主，因此毋須擔心參賽運動員身份有問題。 由於賽道範圍主要是邊境禁區和公路，今次賽事將不設公眾觀賞區，政府呼籲公眾到港台網站觀看直播。運輸署首席運輸主任(新界)王伯健預計，當日早上會有約2.6萬名通關旅客和約2,000輛跨境車輛受影響，建議他們在深圳灣管制站封閉期間改用其他管制站，包括旅客可改用羅湖或落馬洲支線管制站出入境。

深圳灣管制站的通關服務預計當日約早上11時恢復正常，連接該處的專營巴士、專線小巴和跨境直通巴等服務，預計會在同一時間陸續恢復。