全運會｜深圳灣管制站2.23暫停通關9小時　配合深港馬拉松測試賽

全運會深港馬拉松測試賽將於本月23日周日舉行，跑手當日在深圳出發後，會經深圳灣管制站入境香港賽道，沿深圳灣大橋公路和港深西部公路作賽，到折返點後原路折返深圳。為配合賽事，深圳灣管制站將在當日凌晨2時至上午11時暫停客運和貨運通關服務，來往深圳灣管制站的公共交通服務預計將在當日早上11時起陸續恢復。

本港3男3女跑手參賽

今次深港馬拉松測試賽是全運會首個跨境賽事，賽道全長42公里，當中有21公里在香港境內，本港將派出3男3女運動員參賽。全運會香港賽區統籌辦主任楊德強稱，參加跑手報名時已一併向大會提交資料，當日在進入深圳灣體育中心起步區域前，會先進行臉容辨識和預先檢查身份證明文件，方便他們在過關時毋須再辦理出入境手續，安排與去年全運會跨境公路單車測試賽相若。