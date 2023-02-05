全面通關懶人包｜多個口岸重開恢復正常開放　交通配套3年有冇變？邊一個管制站冇份？北上前要唔要核酸檢測？

本港與內地2023年2月6日全面通關，全港13個出入境管制站會重開或回復正常開放時間運作，並撤銷每日過關人數限制，即旅客毋須再事先在網上預約過關。大部分從香港「北上」往內地的人士，以及所有由內地來港人士，均毋須在出行前48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果。

各個管制站當中，香園圍管制站客運服務受新型肺炎疫情影響，過往從未啟用，往返該處的巴士和專綫小巴路線會陸續投入服務。縱使所有管制站重開，並非所有交通服務亦一併回復正常，市民出發前應先向交通營辦商查詢。

香園圍管制站客運服務2月6日起投入服務