全面通關懶人包｜多個口岸重開恢復正常開放　交通配套3年有冇變？邊一個管制站冇份？北上前要唔要核酸檢測？

本港與內地2023年2月6日全面通關，全港13個出入境管制站會重開或回復正常開放時間運作，並撤銷每日過關人數限制，即旅客毋須再事先在網上預約過關。大部分從香港「北上」往內地的人士，以及所有由內地來港人士，均毋須在出行前48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果。
各個管制站當中，香園圍管制站客運服務受新型肺炎疫情影響，過往從未啟用，往返該處的巴士和專綫小巴路線會陸續投入服務。縱使所有管制站重開，並非所有交通服務亦一併回復正常，市民出發前應先向交通營辦商查詢。
香園圍管制站客運服務2月6日起投入服務
全面通關｜不同口岸的公共交通資訊
本報根據政府公布的管制站公共交通服務資料，整合全面通關後各個管制站的交通服務。
香園圍
- 城巴B7線(往返粉嶺及上水)
- 城巴B8線(往返大埔、沙田及大圍，只在周末服務)
- 九巴B9線(往返屯門，只在周末服務)
- 專綫小巴59S線(由上水站出發)
- 市區及新界的士
深圳灣
- 新大嶼山巴士B2線(往返港鐵元朗站)
- 新大嶼山巴士B2P線(往返天水圍天慈邨)
- 城巴B3X線(往返屯門市中心)
- 以往往返屯門的B3、B3A和B3M線未有在同日恢復服務
- 專綫小巴618號線(往返天水圍天恩邨)
- 分別由太子、油麻地、尖沙咀、灣仔及銅鑼灣出發的跨境巴士
港珠澳大橋
- 往來大橋香港及珠海、澳門口岸的穿梭巴士
- 往來香港各區及大橋香港口岸的本地巴士
- 新大嶼山巴士B4線(往返香港國際機場)
- 城巴B5線(往返港鐵欣澳站)
- 新大嶼山巴士B6線(往返東涌滿東邨)
羅湖
- 港鐵東鐵綫金鐘站往來羅湖站
落馬洲支線
- 港鐵東鐵綫金鐘站往來落馬洲站
- 九巴B1線(往返天水圍及元朗)
- 專綫小巴75號線(往返元朗福康街)
落馬洲
- 落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士(俗稱「皇巴士」)：由落馬洲(新田)公共運輸交匯處出發
- 落馬洲—皇崗短途跨境巴士：往返灣仔、太子、佐敦、觀塘或荃灣
至落馬洲管制站(由23:00至翌日06:30)：
- 市區及新界的士
- 專線小巴44B號線通宵服務(往返屯門碼頭)、79S線(往返天水圍)及616S線(往返旺角)
文錦渡
- 由上水廣場出發的跨境巴士
港澳客輪碼頭
- 往來上環港澳客輪碼頭至內地的跨境渡輪
- 往來上環港澳碼頭至澳門的跨境渡輪
中國客運碼頭
- 往來尖沙咀中國客運碼頭至內地的跨境渡輪
其餘提供通關服務的管制站，包括香港國際機場、高鐵西九龍站、啟德郵輪碼頭和沙頭角。紅磡以往同樣設有出入境管制站，但港鐵城際直通車服務未有重啟時間表，而入境處網站亦顯示其「客運通關服務暫停，直至另行公布」。
全面通關｜不同口岸及管制站正常開放時間
政府同時公布各現行和新開放管制站的通關服務時間，本報現整合如下：
- 港澳客輪碼頭：24小時
- 中國客運碼頭：07:00至00:00
- 香港國際機場：24小時
- 港珠澳大橋： 24小時，設有私家車通關服務
- 深圳灣：旅檢06:30至00:00；貨檢24小時，設有私家車通關服務
- 文錦渡：07:00至22:00，設有私家車通關服務
- 落馬洲支線/福田：06:30至22:30
- 高鐵西九龍站：06:30至23:30
- 啟德郵輪碼頭：06:00至23:00，會視乎郵輪停泊情況而有所更改
- 落馬洲/皇崗：24小時，設有私家車通關服務
- 香園圍/蓮塘：07:00至22:00，設有私家車通關服務
- 羅湖：06:30至00:00
- 沙頭角：貨檢07:00至22:00；恢復貨運服務，供運送靈柩車輛通行，旅檢服務繼續暫停
全面通關｜旅客核酸檢測和快速測試新安排
2023年2月6日起，除入境內地當日或之前7日曾逗留海外地區或台灣的人士，其他來往香港、澳門和內地的人士，出行前檢測要求會撤銷。另外，現時從海外地區或台灣來港人士，出行前的24小時快速測試或48小時內核酸陰性檢測要求，現階段會維持不變。政府提醒，市民入境內地時如需出示核酸檢測陰性證明，在港進行的自費核酸檢測應符合下列要求：
- 檢測須於航班預定起飛時間(從機場入境內地者)或抵埗時間(從其他口岸入境內地者)前48小時內進行
- 檢測樣本須為專人採集的「咽喉拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子」
- 檢測結果必須為陰性，而有關報告須由特區政府認可進行新型肺炎反轉錄聚合酶連鎖反應(RT-PCR)核酸檢測的本地醫療檢測機構(包括各區的社區檢測中心或檢測站)發出。
全面通關｜往返各個管制站交通和開放時間常見問題
問：2023年2月6日起有哪些管制站重開？
答：當日會有13個管制站開放，包括羅湖、落馬洲、深圳灣，以及首次開放客運的香園圍等……詳情
問：不同管制站開放時間是否一樣？
答：各個出入境管制站的開放時間均有不同，當中部分全日24小時運作……詳情
問：是否悉數舊有口岸接駁的公共交通服務會一併回復正常服務？
答：不是，有部分巴士路線尚未重投服務……詳情