全面通關首日22萬人陸路出入 港府與內地商討撤「黑碼」

本港前日與內地全面通關，首日共有約28.4萬人次出入境，當中約22萬人次使用8個陸路管制站，署理特首陳國基預計本周末過關人流會增加。香園圍邊境管制站昨首次開放予旅客過關，首日只有約5,700人次使用，他認為屬新關口正常現象，相信日後會很受歡迎，並稱會與內地商討能否取消填報健康申報表和取得「黑碼」的安排。

入境處公布前日出入境旅客數字，顯示全日有約28.4萬人次出入境，在8個陸路關口共22萬人當中，羅湖和落馬洲分別有近6.4萬和近5.4萬人次使用，港珠澳大橋和深圳灣亦分別有約3萬人次出入境。

香園圍首日人數少屬預期

首次開放予旅客過關的「人車直達」香園圍邊境管制站，首日有5,757人次過關。曾任職入境處長的陳國基出席行政會議前形容，每個新關口最初人流均較少，隨著漸漸熟悉便會愈來愈多人使用，又指乘車往香園圍較搭東鐵綫到羅湖便宜，料日後會成為受歡迎關口之一。

來往香園圍至粉嶺、上水B7線由城巴營辦，其企業傳訊經理曾安廸昨在一個電台節目稱，首日服務大致暢順，客源主要是跨境學童、家長和上班族等，旅客暫時則佔比較少，但整體客量較預期多。

不少長者或不諳使用智能電話的市民，入境內地前填報健康申報表和取得「黑碼」有困難。陳國基說，內地有此要求必定有其原因，港府在尊重的同時會繼續提出要求，與內地商討是否可改善甚至取消，盼令過關程序更暢順，又稱已加派人手在關口協助市民填表。

