全面通關｜東瀛遊料首季客量再創高峰　冀第二季回復至疫前七成　現翻倍招才

隨著香港復常，兩地全面通關，航空公司運力大增。東瀛遊表示，預計今年首季整體客量再創高峰，當中3月升幅最為顯著，日本最受歡迎，現時生意額已回升至疫情前的五成，期望第二季會回復至七成，目標在2024年尾恢復至疫情前的水平。東瀛遊現正重整旗鼓，招聘翻倍人手，由艱難時的160人，目前已招聘至 300人，並會繼續招募人手，以應付急速復甦的旅遊業運作所需。

大阪包機400機位不足一周售罄

東瀛遊指，自去年6月日本首團出發後，比去年虧損大幅收窄53%，隨著香港與内地及海外全面恢復跨境旅遊，生意額現已回升至疫情前的五成，3月增長最為顯著，其中日本最受歡迎，其次是韓國、泰國、内地及長線團等。至於下月的復活節櫻花旺季檔期，東瀛遊稱市況比想像中理想，早前推出日本航空復活節大阪包機，400 個機位不需一周已售罄，多個4 月出發的日本賞花團及立山黑部團亦一早爆滿，估計4月報團數字，將自日本開關以來最好表現。