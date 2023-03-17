全面通關｜東瀛遊料首季客量再創高峰　冀第二季回復至疫前七成　現翻倍招才

隨著香港復常，兩地全面通關，航空公司運力大增。東瀛遊表示，預計今年首季整體客量再創高峰，當中3月升幅最為顯著，日本最受歡迎，現時生意額已回升至疫情前的五成，期望第二季會回復至七成，目標在2024年尾恢復至疫情前的水平。東瀛遊現正重整旗鼓，招聘翻倍人手，由艱難時的160人，目前已招聘至 300人，並會繼續招募人手，以應付急速復甦的旅遊業運作所需。
大阪包機400機位不足一周售罄
東瀛遊指，自去年6月日本首團出發後，比去年虧損大幅收窄53%，隨著香港與内地及海外全面恢復跨境旅遊，生意額現已回升至疫情前的五成，3月增長最為顯著，其中日本最受歡迎，其次是韓國、泰國、内地及長線團等。至於下月的復活節櫻花旺季檔期，東瀛遊稱市況比想像中理想，早前推出日本航空復活節大阪包機，400 個機位不需一周已售罄，多個4 月出發的日本賞花團及立山黑部團亦一早爆滿，估計4月報團數字，將自日本開關以來最好表現。
推九州主題分店 熊本熊坐鎮供「打卡」
在內地團方面，東瀛遊指反應同樣理想，其中華東8天團共30多團旋即滿額。公司因應未來報團會不斷上升，決定於東九龍區德福廣場增設商場店舖，並於3月28日投入服務，同時宣布聯乘九州4個縣份(福岡•熊本•宮崎•鹿見島)，推出九州主題分店，將銅鑼灣及沙田分店布置成九州風格，店內更有熊本熊等吉祥物供粉絲「打卡」，由即日起到兩間分店報名九州旅行團，或自由行套票，每位即可獲贈由九州送贈的限量版精美禮品。
因應未來業務持續向好，東瀛遊表示，計劃增聘兩成員工，執行董事禤國全期望文體旅局及旅監局，可加開課程及加快領隊發牌速度，以緩解人手壓力，並指隨著2024年航空運力全面恢復，團費屆時將有下調空間。