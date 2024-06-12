兩中心遭黑客入侵 失二千人個資 匡智會：積極接觸受影響人士

匡智殘疾人士地區支援中心伺服器昨日(11日)遭黑客入侵。匡智會今日(12日)表示，轄下兩間分別位於北區及觀塘西殘疾人士地區支援中心的伺服器遭黑客入侵，導致系統未能正常運作，部份內部文件被上鎖；初步調查顯示，被入侵的檔案涉及約2,000位服務使用者及其家屬、義工以及員工的個人資料，具體細節仍在調查中。匡智會對今次事件深表遺憾，並向可能受影響的人士致以衷心歉意。

匡智會指，於6月11日早上發現轄下兩間分別位於北區及觀塘西的殘疾人士地區支援中心的伺服器遭黑客入侵，該會發現事件後已即時中斷伺服器連結，並就事件向香港警務處報案，以及向個人資料私隱專員公署及社會福利署報告；正就事件全力配合警方進行調查。