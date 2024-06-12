兩中心遭黑客入侵 失二千人個資 匡智會：積極接觸受影響人士

匡智殘疾人士地區支援中心伺服器昨日(11日)遭黑客入侵。匡智會今日(12日)表示，轄下兩間分別位於北區及觀塘西殘疾人士地區支援中心的伺服器遭黑客入侵，導致系統未能正常運作，部份內部文件被上鎖；初步調查顯示，被入侵的檔案涉及約2,000位服務使用者及其家屬、義工以及員工的個人資料，具體細節仍在調查中。匡智會對今次事件深表遺憾，並向可能受影響的人士致以衷心歉意。
匡智會指，於6月11日早上發現轄下兩間分別位於北區及觀塘西的殘疾人士地區支援中心的伺服器遭黑客入侵，該會發現事件後已即時中斷伺服器連結，並就事件向香港警務處報案，以及向個人資料私隱專員公署及社會福利署報告；正就事件全力配合警方進行調查。
就事件積極接觸相關受影響人士
匡智會譴責一切形式的非法網絡活動，並已採取即時措施以減低事件帶來的影響，同時亦已加強重置安全措施，防止黑客再次入侵；並正就此事件積極接觸相關受影響人士，並着其提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、惡意或非法使用，如收到可疑電郵，訊息或連結等，切勿開啟或點擊，並加強網絡安全，有需要亦可聯繫單位職員查詢。
匡智會亦懇請社會人士，假若發現與本會相關之個人資料流出時，務必保障其個人私隱，並即時通知本會，以配合警方調查，將黑客繩之於法。