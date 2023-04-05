兩女馬鞍山兜搭途人惹疑　警調查後拘5人涉同一犯罪集團

兩名女子早上在恆安邨不斷兜搭途人，有街坊感可疑主動報警求助。(資料圖片)

【21:51更新：案中共5人被捕】

近日本港發生最少3宗搶金鏈劫案，其中紅磡和馬鞍山兩男子遭女賊人以「猴子偷桃」搶去財物。警方今日(5日)早上接獲馬鞍山街坊報案，指在恆安邨恆月樓發現兩名形跡可疑、不停兜搭途人的女子，懷疑與近日案件有關。警方事後在附近截獲並拘捕4名內地男女，並於下午在旺角區拘捕多一名涉案內地女子。

兩女涉搶劫案共5.5萬元損失

涉案4名年齡介乎51至54歲的內地男女，於港鐵恆安站被警員截獲後，涉嫌「搶劫」被捕。警方初步調查指，他們與分別上月4日在香港仔東勝道4號發生，以及昨日(4日)在紅磡蕪湖街發生的搶金鏈案有關，兩案財物總損失共約5.5萬元。

西區警區刑事調查隊第二隊接手調查案件，經進一步調查後，下午在旺角區以涉嫌「搶劫」再拘捕一名53歲李姓內地女子，懷疑與昨日在恆錦街的一宗同類型搶金鏈有關。警方指，調查顯示5名被捕男女涉為同一犯罪集團成員，現正被扣留調查，案件由西區警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。

昨單日發生兩宗「猴子偷桃」劫案

本港昨日單日最少發生兩宗「猴子偷桃」劫案，紅磡蕪湖街一名89歲老翁和馬鞍山恆錦街一名60歲男子，先後被兩名女子在街頭兜搭按摩，在跟隨兩人後突然被人用手抓下體，其後掠去身上的頸鏈。