兩犯罪集團涉詐騙政府貸款 涉款逾3000萬 警拘23人

政府在疫情期間推出推出「百分百擔保特惠貸款」，為受疫情打擊的中小企業提供低息貸款，惟有詐騙集團涉假冒中小企騙取款項。警方瓦解兩個詐騙集團，涉嫌以中小企名義，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」及「中小企融資擔保計劃」。警方在本月17日至19日採取「「虎道」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕23人，包括9名集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。警方指，涉款約3,170萬元，而在行動中成功攔截2690萬元騙款。

警方表示，第一個詐騙集團以個人名義申請「百分百擔保特惠貸款」。調查指，由2021年8月至2022年9月，不法分子經網上向本地銀行提交20份以個人名義申請的特惠貸款，涉款160萬元。集團以促銷電話形式，聲稱提供低息貸款，再利用借貸人的身份證副本及住址證明等資料，製作虛假文件及工作證明代為申請貸款，並向借貸人收取5千至2.5萬元手續費。