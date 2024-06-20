兩犯罪集團涉詐騙政府貸款 涉款逾3000萬 警拘23人

政府在疫情期間推出推出「百分百擔保特惠貸款」，為受疫情打擊的中小企業提供低息貸款，惟有詐騙集團涉假冒中小企騙取款項。警方瓦解兩個詐騙集團，涉嫌以中小企名義，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」及「中小企融資擔保計劃」。警方在本月17日至19日採取「「虎道」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕23人，包括9名集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。警方指，涉款約3,170萬元，而在行動中成功攔截2690萬元騙款。
警方表示，第一個詐騙集團以個人名義申請「百分百擔保特惠貸款」。調查指，由2021年8月至2022年9月，不法分子經網上向本地銀行提交20份以個人名義申請的特惠貸款，涉款160萬元。集團以促銷電話形式，聲稱提供低息貸款，再利用借貸人的身份證副本及住址證明等資料，製作虛假文件及工作證明代為申請貸款，並向借貸人收取5千至2.5萬元手續費。
為貿易及運輸公司申請虛假貸款文件
另一個詐集團則針對「中小企融資擔保計劃」。不法分子在今年2至3月，向另一間銀行提交4份以公司名義申請的特惠貸款，涉及3,000萬元。集團除了有網上平台聲稱提供一站式貸款申請，亦租用佐敦及灣仔兩個商業單位，提供借貸諮詢服務。公司會協助申請人成為空殼公司董事，配合虛假的強積金供款紀錄，訛稱聘請了多名員工申請貸款；亦會為有實質業務的貿易及運輸公司借貸人制作虛假的申請貸款文件，收取2萬至9萬元手續費，最大一宗貸款申請達820萬元。
警方在深入調查後，於周一至三採取拘捕行動，突擊搜查不同處所，以「串謀詐騙」拘捕16男7女，年齡介乎25至63歲；並檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及現金。被捕人獲准保釋。警方相信，行動已成功瓦解兩個活躍本地的詐騙集團。