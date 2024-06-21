兩犯罪集團涉詐騙政府貸款 涉款逾3000萬 警拘23人

政府在疫情期間推出「百分百擔保特惠貸款」，為受疫情打擊的中小企業提供低息貸款，惟有詐騙集團涉假冒中小企騙取款項。警方瓦解兩個詐騙集團，涉嫌以中小企名義，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」及「中小企融資擔保計劃」。警方在本月17日至19日採取「虎道」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕23人，包括9名集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。警方指，涉款約3,170萬元，行動中成功攔截2,690萬元騙款。
警方表示，第一個詐騙集團以個人名義申請「百分百擔保特惠貸款」。調查指，由2021年8月至2022年9月，不法分子經網上向本地銀行提交20份以個人名義申請的特惠貸款，涉款160萬元。集團以促銷電話形式，聲稱提供低息貸款，再利用借貸人的身份證副本及住址證明等資料，製作虛假文件及工作證明代為申請貸款，並向借貸人收取5千至2.5萬元手續費。
為貿易及運輸公司申請虛假貸款文件
另一個詐騙集團則針對「中小企融資擔保計劃」。不法分子在今年2至3月，向另一間銀行提交4份以公司名義申請的特惠貸款，涉及3,000萬元。集團除了有網上平台聲稱提供一站式貸款申請，亦租用佐敦及灣仔兩個商業單位，提供借貸諮詢服務。公司會協助申請人成為空殼公司董事，配合虛假的強積金供款紀錄，訛稱聘請了多名員工申請貸款；亦會為有實質業務的貿易及運輸公司借貸人製文件，收取2萬至9萬元手續費，最大一宗貸款申請達820萬元。
警方深入調查後，於周一至三採取拘捕行動，突擊搜查不同處所，以「串謀詐騙」拘捕16男7女，年齡介乎25至63歲；並檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及現金。被捕人獲准保釋。警方相信，已成功瓦解兩個活躍本地的詐騙集團。