兩病人服含木香中藥湯中毒 涉事藥材來自國盛行

衞生署今日(15日)正調查兩宗在服用中藥材後出現茄科生物鹼中毒的個案。個案的兩名女病人均服用了含有木香的中藥材湯，她們的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼。醫管局化驗亦證實病人未曾服用的中藥材木香證實含有茄科生物鹼。初步調查顯示，該款名為木香的中藥材來自國盛行有限公司的同一批次藥材，懷疑受茄科生物鹼污染。

涉事藥材來自國盛行 疑受茄科生物鹼污染 一名56歲女病人於7月27日服用中藥材湯約30分鐘後，出現與茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括頭暈、四肢無力、神志不清、說話不清、瞳孔放大及心跳加快。有關中藥材經香港防癆會─香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）的中醫師處方，用於調理久咳。她同日到東區尤德夫人那打素醫院求醫，接受治療後已於7月31日出院。



另一名63歲女病人於本月3日服用中藥材湯約3小時後，出現與上述茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括神志不清和下肢乏力。有關中藥材經靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）的中醫師處方，用於調理消化不良。她同日到基督教聯合醫院求醫，接受治療後已於本月5日出院。 初步調查顯示，該款名為木香的中藥材由國盛行有限公司提供，自2022年1月起向上述診所提供，批號為「60532110-1」，懷疑受茄科生物鹼污染。

衞生署明起設立熱線供市民查詢 衞生署解釋，茄科生物鹼能引致抗膽鹼能病徵，包括視力模糊、口乾、頭暈，以及神志不清，嚴重可導致死亡。根據中藥文獻，該中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。衞生署就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。 衞生署明日(16日)起設立熱線（2961 8949），供曾使用上述診所處方受污染藥材的市民查詢，熱線由上午9時至下午5時運作。衞生署建議曾獲上述診所處方包含木香的中藥材的市民，應停止服用，有需要時應盡快向診所求診。醫管局及中醫診所暨教研中心會聯絡曾處方受污染藥材的病人，並提供健康建議。