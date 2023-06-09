八哥B被封4層袋遺棄山邊終不治 棄狗漢：不想狗死在家中

本港保護動物意識日增，但近日荃灣卻發生懷疑虐待狗隻事件。有動物義工於周一晚在荃灣一個斜坡發現一隻八哥BB，竟遭4層膠袋和寵物袋包裹，當刻仍有意識。義工隨即將牠帶往獸醫治理，最終延至周二(6日)晚死亡。據發文的保護動物組織指，前主人聲稱幼犬網購得來，發現牠有傳染病後不想牠死在家中，所以遺棄到街上。不少網民都留言直斥其惡行。

保護動物慈善協會(LAP)周一晚在社交平台發文，指其義工在荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡放狗期間，在山邊發現一個可疑黑色膠袋，打開後發現內藏一個狗袋。再打開2層膠袋後發現一隻呼吸微弱的年幼八哥犬，仍有意識，還會哭叫。

義工隨即將年幼八哥帶往獸醫救治，初時體溫僅攝氏34度。獸醫為年幼八哥照了超聲波，發現懷疑出現腸套疊。惟八哥撐過一晚後，最終於周二傍晚不治。

協會在帖文透露，年幼八哥的前主人一度出現，聲稱八哥是從網上買來，但發現牠有傳染病，兩度看獸醫都指牠「無得救」，「佢唔想隻狗死喺佢屋企」，所以將八哥丟到街上。

義工批評八哥BB在兩個多月的生命中，被人當作可以丟棄的消費品，狗主用多重膠袋包裹棄於山邊，意圖讓牠窒息而死，在酷熱天氣下被困在多重膠袋中，其痛苦可想而知，這種殘酷虐待動物行為令人髮指，希望狗主受到法律制裁。義工為這隻八哥犬改名為「Nice」，並會報警，希望為牠討回公道，同時告知社會，遺棄動物是不可接受的惡行。

不少網民不值棄狗漢的言行，紛紛留言「好心痛也很憤怒」、「買狗是幫兇 助長繁殖者」、「一定要追究到底，等佢(棄狗漢)得到應有嘅懲罰」、「政府不要再縱容虐待和虐殺，不經意讓動物離世的，都要嚴重審判」、「真是太不人道喇」。