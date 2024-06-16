八成六人認同香港是美食之都 三種食物最具代表性

香港有美食天堂的美譽，但近年受到不少挑戰。青年創研庫調查發現，八成六人認同香港是美食之都，六成八認為「多元飲食文化」是本港優勢。但「租金昂貴」、「食材成本高」及「周邊地區競爭」則屬最大挑戰。負責調查的青年創研庫建議旅遊發展局開展「香港美食傳承運動」，配合政府所推廣的「無處不旅遊」，製作本地美食旅遊地圖，向旅客推動本地美食體驗。

要建立美食之都 九成人看重服務質素

調查於4月11至22日逰行，訪問520名18至34歲香港青年，以及13名從事食物工作的年輕從業員個案訪問，85.8%認同香港是一個美食之都；最能代表香港的美食的首三種食物，分別為「蛋撻」、「菠蘿包（油）」及「雞蛋仔」。

要建立美食之都，逾九成受訪青年認為「食物質素」（96.7%）、「食物安全」（96.5%）及「服務質素」（91.7%）。此外，67.5%認為「多元飲食文化」是本港作為美食之都的主要優勢，但「租金昂貴」（64%）、「食材成本高」（47.3%），以及「周邊地區競爭」（39%）則為最大挑戰。