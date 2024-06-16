八成六人認同香港是美食之都 三種食物最具代表性

香港有美食天堂的美譽，但近年受到不少挑戰。青年創研庫調查發現，八成六人認同香港是美食之都，六成八認為「多元飲食文化」是本港優勢。但「租金昂貴」、「食材成本高」及「周邊地區競爭」則屬最大挑戰。負責調查的青年創研庫建議旅遊發展局開展「香港美食傳承運動」，配合政府所推廣的「無處不旅遊」，製作本地美食旅遊地圖，向旅客推動本地美食體驗。
要建立美食之都 九成人看重服務質素
調查於4月11至22日逰行，訪問520名18至34歲香港青年，以及13名從事食物工作的年輕從業員個案訪問，85.8%認同香港是一個美食之都；最能代表香港的美食的首三種食物，分別為「蛋撻」、「菠蘿包（油）」及「雞蛋仔」。
要建立美食之都，逾九成受訪青年認為「食物質素」（96.7%）、「食物安全」（96.5%）及「服務質素」（91.7%）。此外，67.5%認為「多元飲食文化」是本港作為美食之都的主要優勢，但「租金昂貴」（64%）、「食材成本高」（47.3%），以及「周邊地區競爭」（39%）則為最大挑戰。
近年遊客習慣由來港購物轉變為深度遊，有受訪者認為，本港可發展美食深度遊，善用景點或古蹟展現飲食文化及傳統的優勢。另外，疫情後公眾重視健康飲食，帶動社會邁向可持續消費。
五成人指鼓勵青年入行 擬改善行業就業環境
製作美食亦需要有出色廚師，以十分滿分，受訪青年對從事食物行業的興趣，平均分為4.96分。對行業發展前景的信心平均分為6.04分。最多青年認為「改善行業就業環境（如人工、福利）」（50.8%）能鼓勵青年加入相關行業。
街頭小食大排檔茶餐廳文化受本地和旅客歡迎
青年創研庫經濟就業組表示，具香港特色的街頭小食、大排檔及茶餐廳文化深受市民及遊客歡迎，建議旅遊發展局開展「香港美食傳承運動」，配合政府所推廣的「無處不旅遊」及餐飲消費券，製作本地美食旅遊地圖，翻譯多國語言，藉此推動本地美食體驗。
倡建立香港美食發展專組
該組副召集人翁德建引述研究指，現時有關食品及美食的推廣發展，涉及多個部門及組織，有關政策和資訊較分散，建議當局設立「香港美食發展專組」，更進取地統籌本地美食及食品發展策略、聯繫業界及人才推動「旅遊+美食」融合，並專責督導宣傳推廣計劃。