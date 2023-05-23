八旬老婦晨運疑遭從後胸襲及揸下體　19歲救生員不認罪

八旬婦清晨時分晨運時，疑突被黑衣人掩嘴，再遭隔衣胸襲及揸下體。她大叫救命，但周遭無人，黑衣人隨即逃離現場。婦人其後在孫兒陪同下報警。警方其後翻查附近閉路電視片段，拘捕一名19歲救生員，並控以非禮罪。救生員不認罪，案件今（23日）在沙田裁判法院開審。

X被非禮後「驚到震震貢」

X今在屏風後作供，她住在案發地點附近，當日清晨3至4時，她如常出門到帝琴灣外天橋做運動，期間一名男子從她身後經過，起初大家沒有理會對方。該名男子繼續前行，並在橋上抽煙，X繼續做運動。約10分鐘後，男子突然折返，從後以左手掩住她的嘴巴，右手則隔著衣服摸她右側胸部，再移到她的下身揸其私處2至3下，整個過程歷時約1分鐘。她隨即大叫：「救命！非禮！」男子便沿樓梯往西貢方向逃去。X憶述，該名男子當時身穿黑衣黑褲、戴上帽和口罩，憑身材推斷他大約30至40歲，但看不到他的樣貌。X又指，橋上當日沒有其他人，但有街燈，她被非禮後「驚到震震貢」，不久後便歸家，等心情平復後，才由孫兒陪同下報警。

X 指當時四周無人 只有黑衣男行過

辯方問X何以判斷最初橋上經過的男子，與10分鐘後非禮她的人是同一人？X稱該男子經過後，她做運動時亦不時望向他，肯定他沒有離開天橋，強調當時四周沒有其他人，即使她嗌救命都無人理，並重申：「無人行過，係佢。」