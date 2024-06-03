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2024-06-03 16:22:00

八達通「全國通」｜一卡乘坐內地逾336個城市公交　搭城際鐵路需實名驗證 (附購買方法)

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八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法)

八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法)

香港人北上消費成風，但港人習慣用現金支付，在流行電子支付的內地購物或遇到阻滯。八達通公司最新宣布，將推出「八達通─全國通卡」，用戶可用一張實體卡，乘搭內地逾336個城市鐵路或巴士，方便香港市民在內地玩樂。

【6月3日更新】更新內地城際鐵路乘車要求

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八達通全國通︱特點

八達通指，全國通卡毋須實名登記，即可在香港和內地逾336個城市使用。該卡適用於乘搭公共交通工具如地鐵和巴士，亦可用作購物，適用於全港逾18萬個八達通付款點。

此外，可在香港作增值，在內地消費時，會按該卡的人民幣兌換港幣匯率，從港幣儲值額中扣款，亦可透過八達通App更新匯率；而匯率計算的有效期最多為90日。

八達通全國通︱購買地點

八達通指，市民可購買首創版。於3月26日起，於全線Circle K便利店及指定港鐵客務中心發售，售價為港幣88元。

八達通全國通卡懶人包　匯率/可用城市/手續費等一文睇清

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）

八達通全國通︱增值方法

用戶可在香港的八達通增值機、地鐵站增值機、零售商戶、或通過八達通App進行增值。

八達通全國通︱儲值上限

「八達通 - 全國通卡」首創版為銷售版八達通卡，毋須按金，儲值限額為港幣3,000元。

八達通全國通︱匯率如何更新

八達通表示，全國通卡的匯率通過以下方式更新：

當你在香港使用該卡時：

  • 以八達通App增值或更新匯率
  • 以現金於現有八達通增值點增值
  • 於網上交易時，以自動增值服務增值
  • 於香港大部分地點使用自動增值服務增值。請按此了解更多詳情

當你在中國内地使用該卡時：

  • 以八達通App增值或更新匯率
  • 於網上交易時，以自動增值服務增值
  • 以深圳深銀聯易辦事自助繳費終端增值

八達通全國通︱注意事項

雖然八達通全國通非常方便，不過，《am730》向八達通公司查詢，若用戶在內地乘坐「城際鐵路」的話，因安全要求，票務系統是需要實名驗證，故入閘前需在閘外的自助客服機，以八達通全國通卡作實名驗證。

坐「城際鐵路」入閘前，需在閘外的自助客服機，以八達通全國通卡作實名驗證。(廣州市政府網站)

坐「城際鐵路」入閘前，需在閘外的自助客服機，以八達通全國通卡作實名驗證。(廣州市政府網站)

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）
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