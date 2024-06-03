香港人北上消費成風，但港人習慣用現金支付，在流行電子支付的內地購物或遇到阻滯。八達通公司最新宣布，將推出「八達通─全國通卡」，用戶可用一張實體卡，乘搭內地逾336個城市鐵路或巴士，方便香港市民在內地玩樂。

八達通全國通︱特點

八達通指，全國通卡毋須實名登記，即可在香港和內地逾336個城市使用。該卡適用於乘搭公共交通工具如地鐵和巴士，亦可用作購物，適用於全港逾18萬個八達通付款點。

此外，可在香港作增值，在內地消費時，會按該卡的人民幣兌換港幣匯率，從港幣儲值額中扣款，亦可透過八達通App更新匯率；而匯率計算的有效期最多為90日。

八達通全國通︱購買地點

八達通指，市民可購買首創版。於3月26日起，於全線Circle K便利店及指定港鐵客務中心發售，售價為港幣88元。