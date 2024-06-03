香港人北上消費成風，但港人習慣用現金支付，在流行電子支付的內地購物或遇到阻滯。八達通公司最新宣布，將推出「八達通─全國通卡」，用戶可用一張實體卡，乘搭內地逾336個城市鐵路或巴士，方便香港市民在內地玩樂。
【6月3日更新】更新內地城際鐵路乘車要求
八達通全國通︱特點
八達通指，全國通卡毋須實名登記，即可在香港和內地逾336個城市使用。該卡適用於乘搭公共交通工具如地鐵和巴士，亦可用作購物，適用於全港逾18萬個八達通付款點。
此外，可在香港作增值，在內地消費時，會按該卡的人民幣兌換港幣匯率，從港幣儲值額中扣款，亦可透過八達通App更新匯率；而匯率計算的有效期最多為90日。
八達通全國通︱購買地點
八達通指，市民可購買首創版。於3月26日起，於全線Circle K便利店及指定港鐵客務中心發售，售價為港幣88元。
八達通全國通卡懶人包 匯率/可用城市/手續費等一文睇清
八達通全國通︱增值方法
用戶可在香港的八達通增值機、地鐵站增值機、零售商戶、或通過八達通App進行增值。
八達通全國通︱儲值上限
「八達通 - 全國通卡」首創版為銷售版八達通卡，毋須按金，儲值限額為港幣3,000元。
八達通全國通︱匯率如何更新
八達通表示，全國通卡的匯率通過以下方式更新：
當你在香港使用該卡時：
- 以八達通App增值或更新匯率
- 以現金於現有八達通增值點增值
- 於網上交易時，以自動增值服務增值
- 於香港大部分地點使用自動增值服務增值。請按此了解更多詳情
當你在中國内地使用該卡時：
- 以八達通App增值或更新匯率
- 於網上交易時，以自動增值服務增值
- 以深圳深銀聯易辦事自助繳費終端增值
八達通全國通︱注意事項
雖然八達通全國通非常方便，不過，《am730》向八達通公司查詢，若用戶在內地乘坐「城際鐵路」的話，因安全要求，票務系統是需要實名驗證，故入閘前需在閘外的自助客服機，以八達通全國通卡作實名驗證。