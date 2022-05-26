公僕加薪｜委員會確認薪酬趨勢結果 認未反映裁員無薪假 下次或考慮

薪酬趨勢調查報告早前完成，經扣除平均遞增薪額，各層公務員薪酬趨勢淨指標由2.04%至7.26%不等，在目前市況，失業率高企下，引起社會質疑數據未反映實況。薪酬趨勢調查委員會昨午舉行會議確認調查結果，委員會主席李鑾輝指，會研究是否加入無薪假等因素，但要考慮制度、方法上是否可行，做法又是否公道。薪諮會聯合秘書處秘書長尤建中補充，此屬基本改動，或要徵詢特首會同行政會議意見和通過。

薪酬趨勢調查結果昨獲4個職方團體確認，包括高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會及紀律部隊評議會並出席簽署，已長時間無出席的高級公務員協會和華員會繼續缺席。

數據涉111間公司13萬僱員

委員會披露今次調查結果，曾邀請161間公司，最終111間回應，涵蓋約13萬名僱員。參與公司中，員工人數達100人或以上的大公司佔75%，其餘為50至99人的小型公司。結果顯示，86%參與公司增加基本薪金，14%維持不變，沒有公司減少基本薪金；至於額外薪金，有51%公司增加，30%表示不變，19%稱減少。

委員會主席李鑾輝指，調查是按既有機制，依照統計處9大行業尋找健全、可延續的公司調查，強調數據真實、客觀反映市況，重申薪酬趨勢調查僅特首會同行政會議考慮公務員薪酬調整的因素之一。

惟有意見批評調查未能反映部分僱員須放「無薪假」或被裁員，李鑾輝指，調查以僱員薪酬變化為基礎，無薪假亦屬新事物，日後會研究是否加入此等因素，但要視乎公司是否願意提供員工實質收入等資料。薪諮會聯合秘書處秘書長尤建中補充，員工放無薪假原因各異，如外遊、進修或與僱主共度時艱等，而改用員工實質收入作比較屬基本改動，或要徵詢特首會同行政會議意見和通過。

去信華員會長 李鑾輝︰同意須澄清

至於華員會長利葵燕日前批評薪酬趨勢調查不全面，遭尤建中發信反駁，李鑾輝指個人而言同意秘書處發信澄清；尤則指「有則改之，無則嘉勉」，前提為意見、評論有事實根據，故出信是在情在理，相信發信不會令對方「唔再發表意見」。

與會的高級公務員評議會職方代表李方沖認為，調查跟調整屬兩回事，整體指標亦不算高。他期望低層公務員薪酬可跟隨中層調整，至於整體薪酬調整交由政府考慮。

公務員總工會昨早更召開記者會表達意見，主席馮傳宗要求政府跟隨調查結果加薪，低、中級公務員加幅看齊，認為在新政府開局下，要配合整體管治需要。被問到工會曾批評調查存在紕漏和局限，要求擱置調查，馮指當時是因政府不按機制加薪才要求擱置，否認是「輸打贏要」。