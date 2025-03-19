公共工程擬金屬棚架代竹棚　業界憂竹棚工人失飯碗

在舊樓維修方面，何炳德指金棚架較竹棚貴兩至三倍，維修工程大多要業主夾錢。他又質疑，推動使用金屬棚架是為輸入外勞鋪路，雖然持牌竹棚工人只有4,000多人，但已能處理全港80%工程，而持牌金屬棚架工人約有1萬人，卻只處理約20%工程。

發展局要求新批出的公共建築工程，最少一半採用金屬棚架，逐步減少用竹棚。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(19日)在電台節目表示震驚，因事前並無諮詢業界意見，又擔心會影響竹棚工人生計，甚至年長師傅會因金屬棚架較重而提早退休。

工權會對用金屬棚架表示歡迎

不過，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示歡迎推進使用金屬棚架，她指過往每年都有關於竹棚的意外，亦相信早前兩宗竹棚意外是修訂原因之一。她也指不希望一刀切轉用金屬棚架，但金屬棚架的連墻器較難被拆除亦較穩固，在安全考慮方面也是好事。對於竹棚師傅失業問題，她呼籲竹棚師傅慢慢轉型學習金屬棚架，指政府也需提供協助，或者考慮地盤其他工種。

發展局：現時有近8000位金屬棚架工

發展局表示，在符合法例和相關工作守則的前提下，使用竹棚架和金屬棚架均屬安全選項。竹棚架和金屬棚架各有優點，竹棚架較為靈活、經濟，亦較易適應工地環境；金屬棚架則較堅固耐用和耐燃。為推廣在工務工程應用金屬棚架，發展局要求在2025年3月21日或以後招標的工務工程新建樓宇工程合約中半數要採用金屬棚架，預計今年只會涉及1至2個新建樓宇的工務工程合約。如因工地限制（例如工地環境狹窄）而未能應用金屬棚架，政府負責管理相關建造合約的部門會容許採用金屬棚架以外的方案。



局方補充，是次措施未有要求工務工程的樓宇外牆維修合約必須採用金屬棚架，承建商可因應相關維修工程工地的需要，選擇採用竹棚架或金屬棚架。發展局已向相關商會、工會及關注團體解說措施的細節，並獲該些團體接受或支持。現時，業界有超過10,000位工友註冊為棚架工，當中近8,000位為金屬棚架工，當局會繼續密切與業界保持緊密溝通，以適時和適度調節、循序漸進的方式有序使用金屬棚架。